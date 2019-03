Calabria | MIT | verso accordo per MCT a Porto Gioia Tauro

Maltempo Calabria - Crotone : “Grave il non stato di calamità” : “Il mancato riconoscimento dello stato di calamita’ per le imprese che lo scorso 25 novembre sono state fortemente danneggiate dal tornado che si e’ abbattuto sul nostro territorio, costituisce un vero schiaffo nei confronti di quegli imprenditori che, con grandissima tenacia, hanno reagito al disastro, rimboccandosi le mani e ripartendo in tempi rapidissimi con le attivita'”. E’ quanto si afferma in un comunicato ...

Calabria - il borgo “adottato” dal Mit di Boston per progetto di ripopolamento : Adottato dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston per diventare un prototipo di rigenerazione sociale grazie ad una iniziativa internazionale che coinvolge 35 paesi del mondo, 300 team e altrettante idee di trasformazione sociale. Si tratta di Vaccarizzo, piccolo borgo calabrese in provincia di Cosenza, che è stato scelto in una rosa di dieci location italiane. Il Mit – scrive Il Sole 24 Ore – ha selezionato la ...

Reggio Calabria : 53enne arrestato per violenza su un ragazzo con infermità : Nella mattinata odierna, i Carabinieri della compagnia di Taurianova (Reggio Calabria) hanno tratto in arresto un 53enne originario di Cittanova. L’uomo è stato accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minore con lieve infermità. La vicenda sarebbe accaduta durante l’estate scorsa. Abusa di un minore: arrestato I Carabinieri della Compagnia di Taurianova, dopo numerose ed articolate indagini, hanno arrestato questa mattina un ...

Festa della Donna a Reggio Calabria - al Liceo Volta la testimonianza della campionessa : 'nello sport - come nella vita - le diversità non sono limiti ma risorse' : ' Da piccola praticavo corsa ad ostacoli quando l'allenatore dei miei fratelli mi propose di sperimentare lo sport della pallavolo. Così è iniziata la mia carriera. Mi sento una persona molto ...

La proposta shock del Ministro Grillo (M5S) per la Calabria : “pronti a costruire ospedali da campo - lì la sanità è ai limiti dell’umano” : Sulla situazione della sanità in Calabria infiammano le polemiche dopo i recenti servizi giornalistici che hanno determinato una serie di risvolti e sviluppi che rischiano di diventare clamorosi. Dopo la visita fatta ieri negli ospedali di Polistena e Locri, ed una conferenza stampa a Reggio nel corso della quale ha annunciato la possibile approvazione di “un decreto speciale per la sanita’ calabrese contenente diverse misure, ...

Il mito dei Bronzi di Riace del Museo di Reggio Calabria : “Uno dei grandi misteri della storia” : Conservati nel Museo Archelogico Nazionale di Reggio Calabria, i Bronzi di Riace sono tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca, oltre che un ormai simbolo della città calabrese. Eppure nonostante anni di ricerche e studi, sono ancora molti i misteri che circondano la loro origine e il loro significato: "Per poterli comprendere immergerli nel loro mito".Continua a leggere

Maltempo Calabria : mareggiata a Rossano - “urge richieste dello stato di calamità” : In riferimento alla mareggiata del 14 febbraio, “la Regione Calabria chieda al Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di Calamità naturale a seguito degli ingenti danni che sono stati provocati dalla straordinaria burrasca che ha interessato le coste di Corigliano–Rossano gli scorsi mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019. Urge un intervento per ripristinare, ove possibile, lo stato dell’arenile e far fronte ai disagi ...