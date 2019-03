Cagliari | leggera scossa di terremoto ieri sera al largo di Villasimius

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Unadipari a 1.5 gradi della scala Richter è stata registrata alle 21:21 di, sabato 30 marzo, dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aldella Sardegna. La profondità ipocentrale del sisma è stata di 2,8 km.L'epicentro L'epicentro dell'evento tellurico è stato rilevato dai sismologi Ingv a 6 km dae 19 km da Castiadas, nella provincia di. Da quanto riporta il sito del Centro Nazionale Terremoti, le grandi città più vicine sarebbero Quartu Sant'Elena a 36 km e la stessaa 41 km di distanza.Nel 1616 area interessata da forteNell'area interessata dal leggerissimo sisma dellata scorsa, nel 1616 venne registrato unmolto forte. Secondo quanto contiene l'Archivio di Stato della città, vi furono danni sensibili in particolare alle torri della Sardegna meridionale. Vennero ...

