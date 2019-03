Cade ultraleggero | la Agenzia per sicurezza del volo apre un’inchiesta

Cade ultraleggero - morto il pilota : Non c'è stato niente da fare per il pilota di un ultraleggero che è caduto in una zona boschiva nei pressi di via Loria a Cassola nel vicentino. Alle 15.25 si è reso necessario l'intervento anche dei ...

L'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Herin, valdostano di 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, in Valle d'Aosta. Il velivolo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci. Assieme ad Herin è rimasto coinvolta un'altra persona che ha riportato gravi ferite.

