Buon compleanno Carlo Rubbia | Anna Finocchiaro | Isabella Ferrari…

Buon compleanno - Mr. Brown : Andando a spulciare i film del 2019, in cima a tutti c'è il nono lavoro di Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt vestiti rétro già fanno sognare, e con loro c’è Margot Robbie. Da pochi giorni è uscito il teaser trailer del film del regista di Knoxville, ne

Buon compleanno Diana Ross! La Suprema compie 75 anni e non smette di incantarci : Guardo il profilo Instagram della Suprema Diana Ross e sogno sia lei in persona a indire, tramite domande sulla sua storia musicale, il concorso che assegna in premio i biglietti per il grandioso concerto che terrà, in occasione del suo 75esimo compleanno, il 26 marzo all’Hollywood Palladium di Los Angeles, con famiglia e amici, in una performance che ripercorrerà la sua intera carriera. Contemporaneamente, nelle sale cinematografiche americane ...