Brexit | adesso che succede? Tre opzioni per la May e per l’Europa

(Di domenica 31 marzo 2019) Il 29 marzo è stata una bellissima giornata di sole, primaverile, la prima dopo l’inverno. E così ce la ricorderemo, non come il giorno in cui il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea.Sullaormai si è detto di tutto e si continuerà a dire di tutto fino a quando arriveremo a una risoluzione del problema. Intanto, però, è il caso di spiegare alcuni punti. Venerdì non c’è stata nessuna. Il motivo va ricercato nelle difficoltà incontrate dal primo ministro Theresa May a far approvare in Parlamento l’accordo da lei stipulato con l’Unione europea. All’indomani del referendum il Parlamento aveva ratificato il risultato, si badi bene secondo la legge britannica il Parlamento poteva anche non farlo, ma l’ha fatto, quindi bisogna presumere che due anni fa la maggioranza era d’accordo sulla separazione da Bruxelles.Le cose sono cambiate perché ci si è accorti che di...

