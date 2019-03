Boxe | ritorno vincente di Clemente Russo! Tatanka sconfigge Aliev e insegue le Olimpiadi

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)perRusso.è salito nuovamente sul ring a cinque mesi di distanza dalla sconfitta subita ai quarti di finale dei Campionati dell’Unione Europea e ha trionfato battendo il transalpino Mouradper 3-0 in occasione del Dual Match Italia-Francia che si è disputato a Lanciano (in provincia di Chieti). Il due volte argento olimpico ha ben controllato le cinque riprese contro un avversario arcigno, il nostro supermassimo deve proseguire su questa strada e deve continuare a crescere se vuole conquistare la qualificazione alledi Tokyo 2020 (sarebbe la quinta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi, record assoluto per un pugile).Il campano ha trascinato la nostra Nazionale verso il successo per 4-2: oltre all’affermazione di Russo tra i +91 kg sono arrivati i sigilli di Giovanni Sarchioto (3-0 contro Moreno Fendero tra i 75 ...

