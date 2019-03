Box Office USA 29-31 marzo | Dumbo primo ma al di sotto delle attese

dituttounpop

(Di domenica 31 marzo 2019) Box29-31USA e Italia BoxUSA 29-31: in testama più bassonon decolla negli Stati Uniti, se Disney si aspettava 50 milioni all’esordio, il live action dell’elefantino volante si ferma a 40 milioni. Bene ma non benissimo. Altri 33 milioni per Noi di Jordan Peele che è abbondantemente a 128 milioni totali, con Captain Marvel terzo con 350 milioni complessivi.BoxItalia 29-31Incassi Italia 29-31I dati saranno inseriti lunedìBoxUSA 29-31Incassi USA 29-31(USA Disney) di Tim Burton we. 45.000.000 $ (tot. =) Noi – Us (USA Universal) di Jordan Peele we. 33.605.000 $ (tot. 128.220.440) Captain Marvel (USA BV) di Anna Boden, Ryan Fleck we. 20.500.000 $ (tot. 353.805.815) A un metro da te – Five Feet Apart (USA LGF) di Justin ...

team_world : ?Il pubblico ama i supereroi della vita reale? A UN METRO DA TE conquista l'Italia: dalla sua uscita, e per tutto… - Rohit9999ntr : RT @Rohit9999ntr: NTR Debba Box Office Abba ???? #50DaysToNTRsFestival - K_N_Chowdary143 : RT @Rohit9999ntr: NTR Debba Box Office Abba ???? #50DaysToNTRsFestival -