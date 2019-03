Borussia Dortmund | di padre in figlio | l' emozionante coreografia dei tifosi

Un’altra splendida coreografia dei tifosi del Borussia Dortmund - che spettacolo! [FOTO] : 1/7 ...

Bundesliga - il Bayern frena ed il Borussia Dortmund sorride in vetta : Borussia Dortmund in vetta alla Bundesliga dopo il pari del Bayern Monaco per 1-1 contro il Friburgo di questo pomeriggio Il Borussia Dortmund supera 2-0 il Wolfsburg e allunga in classifica sul Bayern Monaco coi bavaresi costretti al pari 1-1 in casa del Friburgo. A regalare i 3 punti ai gialloneri la doppietta nel finale di gara, 90′ e 94′, messa a segno da Paco Alcacer. La classifica di Bundesliga vede ora il Dortmund a 63 ...

Bundesliga - Alcacer riporta in vetta il Borussia Dortmund. Bayern fermato dal Friburgo : ROMA - Pomeriggio ricco di emozioni in Bundesliga. Il Borussia Dortmund si impone 2-0 in casa contro il Wolfsburg e ritorna in testa alla classifica in virtù dell'1-1 tra Bayern Monaco e Friburgo . Ad ...

Pronostico Borussia Dortmund vs Wolfsburg - Bundesliga 30-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Borussia Dortmund-Wolfsburg, 27^Giornata Bundesliga; Sabato 30 Marzo, ore 15.30Borussia Dortmund / Wolfsburg / Bundesliga / Analisi – Il sabato valevole per la 27^Giornata della Bundesliga vede a Dortmund il big match per le zone nobili della classifica.I padroni di casa ospitano al Westfalen Stadion il Wolfsburg, con gli ospiti che cercano punti per la zona UEFA Europa League.Come arrivano Borussia e ...

Conferme : il Borussia Dortmund su Rodriguez. Ma il Milan... : Arrivano Conferme su quanto anticipato da calciomercato.com , leggi qui, : il Borussia Dortmund è interessato a Ricardo Rodriguez. La Gazzetta dello sport conferma la volontà del Milan di prolungare il suo contratto fino al 2023, contatti già avviati.

Sancho fa impazzire tutti : il Borussia Dortmund chiede 116 milioni : Dortmund - L'attaccante Jadon Sancho , giovanissimo talento del Borussia Dortmund e della Nazionale inglese, classe 2000, è il nuovo oggetto del desiderio del prossimo mercato. A questo proposito, il ...

Borussia Dortmund - Sancho da record : nessuno come lui per assist serviti : Jadon Sancho, 18 anni. AFP Emozioni. Esattamente quelle che si cercano quando si va allo stadio. Jadon Sancho riesce a stimolarle con grande facilità. Lui il primo classe 2000 della storia del ...

Il Borussia Dortmund soffre - ma vince : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Il Borussia Dortmund soffre, ma vince e vola da solo in vetta alla classifica della Bundesliga, nell'attesa che scenda in campo il Bayern Monaco, fresco dell'eliminazione in ...

Hertha-Borussia Dortmund : diretta streaming e tv - ecco dove vederla : Hertha-Borussia Dortmund: diretta streaming e tv, ecco dove vederla Una delle sfide della ventiseiesima giornata di Bundesliga mette di fronte l’Hertha ed il Borussia Dortmund, due squadre in una situazione di classifica diversa. I padroni di casa, dopo la sconfitta con il Friburgo, cercano un risultato positivo. Il club non ha nulla da chiedere al campionato e giocherà con la testa libera. Diverso il discorso per il BVB che arriva a questo ...

Pronostico Herta Berlino vs Borussia Dortmund - Bundesliga 16-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Herta Berlino-Borussia Dortmund, 26^Giornata Bundesliga, Sabato 16 Marzo ore 18.30Herta Berlino / Borussia Dortmund / Bundesliga / Analisi – Il match che chiuderà il sabato di Bundesliga, valido per la 26^Giornata, in programma alle ore 18:30 sarà quello dell’Olympiastadion di Berlino tra l’Herta e il Borussia Dortmund.Gli ospiti dovranno cercare di portare a casa i 3 punti se vogliono continuare a ...

Borussia Dortmund - Zorc su Sancho' : Non ha un prezzo - difficile da acquistare per tutti' : Non ho ancora stabilito un prezzo per il suo cartellino ma ritengo che il suo acquisto sia difficile anche per i più grandi club del mondo'.

Inter - cessione possibile per Dalbert : su di lui ci sarebbe il Borussia Dortmund : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, però, si sta muovendo sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. E uno dei giocatori che potrebbero lasciare Milano è il laterale brasiliano Dalbert Henrique. Anche in questa stagione il terzino non è riuscito a mostrare a pieno le proprie potenzialità e per questo i nerazzurri sembrano intenzionati a ...

Pronostico Borussia Dortmund vs Stoccarda - Bundesliga 09-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Borussia Dortmund-Stoccarda, 25^Giornata Bundesliga, Sabato 9 Marzo ore 15:30Borussia Dortmund / Stoccarda / Bundesliga / Analisi – Nel match valevole per la 25^Giornata della Bundesliga, in scena al Signal Iduna Park di Dortmund, il Borussia ospita lo Stoccarda. I padroni di casa, dopo aver sorpreso nella prima parte di stagione stanno vivendo un periodo di flessione, che li ha portati a farsi agganciare in cima ...

Video/ Borussia Dortmund Tottenham - 0-1 - : highlights e gol - Champions league - : Video Borussia Dortmund Tottenham, 0-1,: highlights e gol della partita di ritorno degli ottavi di Champions league. Gli Spurs passano ai quarti.