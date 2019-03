Bormio | scontro in pista ad alta velocità | 49enne brianzolo muore con il collo spezzato

Bormio - scontro in pista : muore uno sciatore 49enne brianzolo : Ancora un incidente mortale sulle piste da sci. Questa mattina, due sciatori si sono scontrati sulla neve del comprensorio Bormio (frequentata ski area in provincia di Sondrio). L'impatto è stato violentissimo e un 49enne residente in provincia di Monza e Brianza, è deceduto poco dopo. L'altro sciatore, anche lui brianzolo, invece se l'è cavata con lesioni non gravi. L'incidente mortale Lo scontro mortale è avvenuto intorno alle 11:00 di questa ...

Bormio - scontro fra due sciatori sulle piste : morto 49enne di Vimercate : Un 49enne è morto questa mattina dopo uno scontro con un altro sciatore sulle piste di Bormio, in Valtellina. La vittima, Giovanni Mariani, risiedeva a Vimercate (Monza Brianza) e l’altro sciatore, rimasto ferito in modo non grave, abita invece a Seregno. Non si sa, al momento, se i due si conoscessero. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 sulle piste del comprensorio Bormio 2000. Gli agenti della polizia di Sondrio in servizio di ...

Bormio - scontro tra due sciatori : muore un 49enne : Sarebbe stato un attimo di distrazione a causare l'incidente mortale di questa mattina sulle piste di Bormio. In alta Valtellina, ha perso la vita uno sciatore di 49 anni, Giovanni Mariani originario di Vimercate.Secondo le prime riscostruzioni, l'uomo si sarebbe scontrato con un altro sciatore di Seregno di 48 anni. L'incidente mortale è avvenuto lungo la pista rossa Cima Bianca che dalla stazione della funivia "Bormio 3000" scende fino alla ...

