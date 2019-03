Boreale-Tor Sapienza si chiude a reti inviolate

Fondazione Musica per Roma - chiude Equilibrio Festival – Aurora Boreale con oltre 8mila spettatori : Grande successo di pubblico per Equilibrio Festival che chiude con circa 8 mila spettatori: 2600 accorsi per gli spettacoli di danza e in 5000 per vedere l’Aurora Boreale e le mostre chiude con oltre 2600 spettatori Equilibrio Festival, diretto da Roger Salas, in programma dal 10 al 26 febbraio 2019 in Auditorium Parco della Musica, con una stagione dedicata ai Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia). Fil rouge e tema ...