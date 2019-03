Bongiorno spiega la castrazione chimica

La ministra della P.A. Giuliaconferma la sua linea sullaper chi commette violenza sessuale e ribadisce di non aver "nulla di cui scusarsi" in relazione al tweet sull'"isterica che non è mio",bensì "una citazione altrui", aggiunge.sì ma a tre condizioni: "Che il reo la accetti, che ci sia il consenso informato e che non sia irreversibile",che difende il Codice rosso: "Tutte le donne che denunciano una violenza devono essere sentite entro tre giorni"(Di domenica 31 marzo 2019)