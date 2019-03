Bologna | molesta 15enne sul bus | arrestato un romeno

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Si è avvicinato a una giovane ragazza e l'hata. Undi 35 anni è statodalla polizia per averto a bordo di un autobus unaspagnola.Come riporta il Messaggero, l'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 20 in via Saffi a. Il 35enne, ubriaco, si è avvicinato alla giovane cercando di attirare la sua attenzione. Poi l'hata.Laha subito reagito, iniziando a urlare e dando in questo modo l'allarme. Così l'autista ha chiuso subito le porte del autobus mentre gli altri passeggeri hanno chiamato la polizia.Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto hanno ricostruito i l'accaduto e bloccato l'uomo. Ora il 35enne si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale.

boettoisabella1 : RT @ilmessaggeroit: #bologna, molesta 15enne sull'autobus: arrestato un romeno di 35 anni - ilmessaggeroit : #bologna, molesta 15enne sull'autobus: arrestato un romeno di 35 anni - LucianoBonazzi : #RisorsaPD Bologna, molesta ragazzina in fila per entrare all'Unipol Arena. Arrestato 42enne -