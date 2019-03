Bologna | Adam all' assemblea degli islamici | Salvini non ci ha parlato di

Bryan Adams a Bologna e Milano nel 2019 : biglietti in prevendita per i 2 concerti italiani del tour Shine a Light : Bryan Adams a Bologna e Milano per due concerti in Italia nel 2019. Le date fanno parte della tournée mondiale Shine a Light, di prossimo avvio, che porterà l'artista canadese ad esibirsi dal vivo anche in Europa e in Italia con due concerti nei palazzetti dello sport di Bologna e Milano. Bryan Adams a Bologna e Milano terrà gli unici due concerti in programma nella penisola quest'anno. Le date sono quelle del 14 dicembre all'Unipol Arena di ...