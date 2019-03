Boccia:con paralisi governo meglio voto

"Italia ferma a crescita zero? Non subire il rallentamento economico,ma reagire". Così il presidente di Confindustria,, a Mezz'ora in più,Rai 3. "Passare dal contratto dia un patto per il lavoro e la crescita, serve un intervento organico di politica economica", il suggerimento al. "Troppe divergenze,sottolinea-in questo momento ci vorrebbe compattezza". Se permane laesclude il? "Se le divergenze sono strutturali bisogna prenderne atto-dice- e non andare avanti a galleggiare".(Di domenica 31 marzo 2019)