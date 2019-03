quattroruote

(Di domenica 31 marzo 2019) Seconda puntata diper un, un format dove persone diverse, a digiuno di guida elettrica, si alternano al volante della BMW i3s. Questa volta tocca a Erika, classe 79, grafica di Quattroruote. Due figli, una monovolume come auto di famiglia tuttofare e simpatia coinvolgente: la sua scrivania è un po un meeting point per tutti giornalisti. Per impaginare i servizi, per sgranocchiare qualcosa, visto che il suo armadietto è un po una sorta di cambusa per tutta la redazione, e, soprattutto, per condividere una risata.La sordella frenata rigenerativa. Avendo chiuso il numero, Erika riesce a uscire presto dallufficio, approfittandone per prendere un aperitivo con unamica che non vedeva da tempo. Il suo stupore col mondo dellelettrico è notevole, in particolare per quanto riguarda la frenata rigenerativa. Aspetto che le riserva non poche sorprese e qualche colpo di clacson ...

dinoadduci : BMW i3s - Presa per un giorno [Day 2] - VIDEO - quattroruote : #PresaPerUnGiorno: abbiamo affidato la #BMW #i3s a persone che non hanno mai guidato un'elettrica. Nel Day 2 Erika,… - NotessRenting : RT @quattroruote: #PresaPerUnGiorno: abbiamo affidato la #BMW #i3s a persone che non hanno mai guidato un'elettrica. Nel Day 1 Federico, un… -