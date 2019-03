Belen Rodriguez | la prova sul bacio rubato che la inchioda | perché non può più negare

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vicinissimi : il video del bacio è su Instagram : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero tornati ufficialmente, e soprattutto non lo nascondono più: è questa l'ultima importante notizia che sta circolando sul web in queste ore sulla coppia più chiacchierata dal gossip nostrano. Dopo mesi di ipotesi, smentite a mezza bocca e dichiarazioni contrastanti, finalmente è arrivata la prova che conferma il ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago: la pagina Instagram di "Vicolo delle News", ...

Paola Ferrari risponde a Belen Rodriguez : "Essere come lei? Per l'amor del cielo!" : Belen Rodriguez, come sappiamo, non le manda a dire e, recentemente, la conduttrice e showgirl argentina, tornata in onda con la nuova edizione di Colorado, il programma comico di Italia 1, ha deciso di replicare alla conduttrice e giornalista di Rai Sport, Paola Ferrari, che l'aveva criticata in passato.Le parole usate da Belen, e pubblicate dal settimanale Chi, sono state le seguenti: "Che problemi ha Paola Ferrari, che ce l’ha con ...

Belen Rodriguez in lingerie nei camerini di Colorado : Belen Rodriguez è tornata ancora una volta a far parlare di sé e a far impazzire i suoi fan su Instagram. La showgirl argentina ha recentemente pubblicato sulle sue storie di Instagram un video mentre ...

Paolo Ruffini e Belen Rodriguez : “Siamo la coppia più bella della tv”. La fidanzata Diana Del Bufalo reagisce così : Paolo Ruffini e Belen Rodriguez sono tornati insieme sul palco di Colorado: era dai tempi in cui era incinta di Santiago che la showgirl argentina mancava dalla conduzione e ora i due sono carichi per questa nuova avventura. Tanto carichi ed entusiasti che hanno pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme. “L’ho già detto che siamo la coppia più bella della tv?“, scrive Ruffini postando sul suo profilo Instagram una ...

Paola Ferrari replica a Belen Rodriguez : “Io sarei invidiosa? No. Anzi - il mio canone di bellezza non solo lei o la Leotta - semmai Anna Foglietta” : “Che problemi ha Paola Ferrari, che ce l’ha con tutti? Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia. Sa cosa le dico? Si andasse a ritoccare pure lei, vediamo se viene fuori bella come la Leotta!”, con queste parole Belen Rodriguez aveva difeso Diletta Leotta dagli “attacchi” di Paola Ferrari, sulle pagine del settimanale Chi. E ora la giornalista Rai replica durante un intervento a Un giorno ...

Paolo Ruffini e Belen Rodriguez : «Siamo la coppia più bella della tv». Ma la fidanzata Diana Del Bufalo non la prende bene : Paolo Ruffini fa ingelosire la sua compagna Diana Del Bufalo con Belen Rodrigez. L’attore e la showgirl sono tornati insieme sul palco di Colorado, dopo l’ultima conduzione della bella argentina quando aveva ancora il pancione in attesa di Santiago. La coppia è carica per partire con la nuova avventura e non mancano le pubblicizzazioni su Instagram. Proprio il social stato galeotto e ha mostrato uno scambio di commenti che non è ...

Belen Rodriguez fa una battuta su Paolo Ruffini a Colorado : Belen Rodriguez a Colorado: “Qui una volta c’era un conduttore” E’ iniziata la ventesima edizione di Colorado, il varietà comico di Italia1 che è sopravvissuto a Zelig e a Made in Sud (quest’ultimo è tornato proprio quest’anno con la conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta). Ad aprire questa nuova edizione ci ha pensato Paolo Ruffini che ha presentato i co-conduttori: il comico Scintilla (che presto ...

Nuova stagione di Colorado. Paolo Ruffini in coppia con Belen Rodriguez : Attesa quasi terminata. Stasera va in onda la prima puntata della Nuova stagione di Colorado. Paolo Ruffini sarà su Italia

Belen Rodriguez in questo periodo sono felicissima : La showgirl Belen in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” confessa “sono felicissima”, è un periodo davvero felice tanto dal punto di vista professionale con la conduzione di “Colorado” e le sue numerose attività imprenditoriali tra costumi e saloni di bellezza, quanto da quello sentimentale, dato che nonostante le poche parole concesse finora, il riavvicinamento con l’ex Stefano De Martino sembra ormai molto probabile. Tra ...

Belen Rodriguez : "Orgogliosa di mio figlio - pentita di niente" : Belen Rodriguez sta per intraprendere una nuova esperienza lavorativa: l'argentina più famosa d'Italia sarà al timone di Colorado a partire da stasera, giovedì marzo, con Paolo Ruffini e in occasione di questo nuovo debutto, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, raccontando di se stessa, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale, perché molto è cambiato nella vita di Belen negli ultimi anni, ma il suo punto ...

Belen Rodriguez definitiva su Stefano De Martino : "Divorziata o fidanzata?" - la sua verità : Belen Rodriguez, intervistata da Chi, ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, con cui è stata paparazzata più volte negli ultimi tempi. "In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce", ha detto la s

Colorado 2019 con Paolo Ruffini e Belen Rodriguez - la diretta di giovedì 28 marzo : giovedì 28 marzo, in prima serata su Italia 1, torna Colorado. Lo storico programma comico spegne quest’anno venti candeline e, per celebrare la ricorrenza, ha in serbo alcune novità. Segui la diretta dalle 21.25 e leggi la recensione della prima puntata di Colorado, edizione 2019.La prima sorpresa della ventesima edizione riguarda la conduzione: al fianco dell’attore e regista Paolo Ruffini, per la settima volta al timone di Colorado, ...

Colorado : tornano alla conduzione Belen Rodriguez e Paolo Ruffini : Colorado ritorna nuovamente in tv per la sua ventesima edizione, in onda dal 28 marzo alle 21:25 su Italia 1. alla conduzione del programma ci sarà il ritorno dell'apprezzata coppia formata dall'attrice e ballerina Belen Rodriguez e dall'attore Paolo Ruffini. La coppia di presentatori sarà affiancata da Gianluca Fubelli, alias Scintilla, e i Panpers, che aiuteranno i due a rendere questa nuova edizione di Colorado ancora più ricca di novità. Ad ...