Basket | Serie A | Milano torna alla vittoria Cadono Venezia e Cremona

Basket - 24a giornata Serie A 2019 : Varese scatto playoff! Avramovic e Archie stendono Venezia nel posticipo : Successo importantissimo per l’Openjobmetis Varese contro l’Umana Reyer Venezia nel posticipo della 24a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Attilio Caja si impone meritatamente con il punteggio di 87-79 al termine di una partita condotta sin dall’inizio grazie ad una prestazione di assoluto valore della coppia formata da Aleksa Avramovic (26 punti) e Dominique Archie (24 punti). Determinante ...

Basket - Serie A : Venezia cade a Varese - bella vittoria per Sassari - risultati e classifica : Basket, Serie A: il posticipo tra Varese e Venezia ha visto la Reyer cadere su un campo complicato come quello varesino Basket, Serie A: conclusa la 24ª giornata di campionato con il posticipo tra Varese e Venezia. La giornata cestistica è però iniziata a Trieste con l’Alma vittoriosa 97-80 contro Cremona, con i triestini capaci di mettere da parte almeno per un momento le tante voci della settimana dovute ai problemi personali del ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : Sesto San Giovanni e Vigarano si qualifica per i quarti : Sono l’Allianz Sesto San Giovanni e la Meccanica Nova Vigarano le due squadre a qualificarsi per i quarti di finale dei Playoff della Serie A1. Nel ritorno degli ottavi le lombarde hanno passeggiato contro Battipaglia, mentre le emiliane hanno riscattato il ko di gara-1, battendo Empoli. Sarà dunque il Geas ad affrontare la Reyer Venezia nei quarti di finale. Una gara-2 totalmente dominata dalle lombarde, che si sono imposte per 85-33. Un ...

Basket - 24a giornata Serie A 2019 : successi importanti per Pesaro e Reggio Emilia nella lotta salvezza - vittorie anche per Sassari e Brescia : Prosegue la 24a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la vittoria di Milano nel derby lombardo con Cantù, sono andate in scena nel pomeriggio altre quattro partite. In attesa del posticipo di questa sera tra Varese e Venezia, Pesaro e Reggio Emilia hanno sconfitto rispettivamente Avellino e Brindisi guadagnando punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Sassari ha superato nettamente Bologna, mentre Brescia ha trovato ...

Basket - 24a giornata Serie A 2019 : Milano fa suo il derby - a Cantù non basta un incredibile Gaines : Il derby è di Milano. Vittoria in rimonta dell’Olimpia, che supera 98-91 l’Acqua San Bernardo Cantù al termine di una partita pazzesca, risolta dalla squadra di Pianigiani solamente nell’ultimo minuto. Con questo successo Milano mantiene la vetta della classifica con 4 punti di vantaggio su Venezia, mentre dall’altra parte Cantù si stacca un attimo dal treno playoff. Agli ospiti non bastano i 44 punti di uno strepitoso ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù - Serie A Basket in DIRETTA : vantaggio canturino a fine secondo quarto (43-56) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Acqua S.Bernardo Cantù, match valevole per la 24a giornata della Serie A di basket. Semplicemente il derby! Una rivalità storica, una sfida importantissima per entrambe le squadre ed un match nel quale il valore della vittoria è doppio. A Milano serve vincere il derby per uscire dalla crisi. Sono cinque le sconfitte consecutive tra campionato e coppa per l’Olimpia, reduce dal ...

La Fortitudo Bologna tornerà in Serie A di Basket : La Fortitudo Bologna, una delle squadre più vincenti del basket italiano, tornerà in Serie A dopo 10 anni. La Fortitudo ha infatti vinto una partita contro la squadra di Ferrara, garantendosi con tre giornate di anticipo la certezza della promozione

Basket - Bologna in festa : la Fortitudo dopo dieci anni torna in serie A : Bologna - La pallacanestro italiana ritrova il suo derby simbolo, ovvero la stracittadina di Bologna, non a caso ribattezzata 'Basket city'. dopo dieci anni di purgatorio e varie disavventure ...

Basket - la Fortitudo Bologna fa festa : la Effe è di nuovo in Serie A : Bologna - Basket city torna ad avere le sue due squadre in Serie A . Dopo dieci anni di attesa, la Fortitudo riconquista un posto tra le grandi della pallacanestro italiana e il PalaDozza si tinge di ...

Basket : La Fortitudo Bologna torna in Serie A dopo 10 anni - battuta Ferrara 91-79 : Nel derby contro Ferrara è arrivata la notizia che nel capoluogo emiliano aspettavano da dieci anni: la Fortitudo Lavoropiù Bologna si prende il successo nel derby per 91-79 e conquista così la ...

LIVE Olimpia Milano-Cantù - Serie A Basket in DIRETTA : derby lombardo accesissimo : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Acqua S.Bernardo Cantù, match valevole per la 24a giornata della Serie A di basket. Semplicemente il derby! Una rivalità storica, una sfida importantissima per entrambe le squadre ed un match nel quale il valore della vittoria è doppio. A Milano serve vincere il derby per uscire dalla crisi. Sono cinque le sconfitte consecutive tra campionato e coppa per l’Olimpia, reduce dal ...

Basket - Serie A2 2019 : la Fortitudo Bologna torna in A dopo 10 anni con quattro gare d’anticipo : Il popolo biancoblu, dopo mille sofferenze, può finalmente tornare a gioire: la Fortitudo Bologna, a 10 anni dal nefasto pomeriggio di Teramo, riabbraccia la Serie A. Decisiva, pochi minuti fa, la vittoria nel 27° e quartultimo turno del girone Est di Serie A2 contro la Bondi Ferrara, superata per 91-79 con una delle migliori prestazioni dell’anno di Kenny Hasbrouck, autore di 28 punti. Fin dall’inizio dell’anno la Fortitudo è ...

Basket – La Fortitudo Bologna torna in Serie A dopo 10 anni : decisiva la vittoria su Ferrara : La Fortitudo Bologna conquista la promozione in Serie A1 dopo 10 anni dall’ultima volta: gli emiliani superano Ferrara 91-79 La Fortitudo Bologna torna in Serie A! dopo 10 anni dall’ultima volta, la formazione emiliana torna nella massima Serie fra la festa dei 5570 spettatori che hanno riempito di PalaDozza di Bologna. Decisivo il successo nel lunch match contro Ferrara, arrivato con il punteggio di 91-79, grazie alle ...

Basket - Serie A 2019 - 24a giornata : Trieste reagisce di forza alle difficoltà - Cremona al tappeto senza diritto di replica : Reazione d’orgoglio doveva essere e tale è stata: l’Alma Trieste, dopo i recentissimi guai giudiziari del presidente Scavone, risponde sul campo a parecchie cose dette e non dette in questi giorni e travolge la Vanoli Cremona per 97-80 con una prestazione balistica di primissimo livello. I protagonisti, in termini numerici, sono Justin Knox con 20 punti, Hrvoje Peric con 17, William Mosley con 15 e Chris Wright con 14, ma un ...