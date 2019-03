Basket | La Fortitudo Bologna torna in Serie A dopo 10 anni | battuta Ferrara 91-79

Basket : Fortitudo Bologna torna in A : ANSA, - Bologna, 31 MAR - E' festa a Bologna: dopo 10 anni di purgatorio e varie vicende societarie, la Fortitudo torna nella massima serie di Basket. Battendo per 91-79 Ferrara, l'Aquila si è ...

Basket - Serie A2 2019 : la Fortitudo Bologna torna in A dopo 10 anni con quattro gare d’anticipo : Il popolo biancoblu, dopo mille sofferenze, può finalmente tornare a gioire: la Fortitudo Bologna, a 10 anni dal nefasto pomeriggio di Teramo, riabbraccia la Serie A. Decisiva, pochi minuti fa, la vittoria nel 27° e quartultimo turno del girone Est di Serie A2 contro la Bondi Ferrara, superata per 91-79 con una delle migliori prestazioni dell’anno di Kenny Hasbrouck, autore di 28 punti. Fin dall’inizio dell’anno la Fortitudo è ...

