Basket femminile | Playoff Serie A1 2019 | Sesto San Giovanni e Vigarano si qualifica per i

(Di domenica 31 marzo 2019) Sono l’AllianzSane la Meccanica Novale due squadre arsi per i quarti di finale deidellaA1. Nel ritorno degli ottavi le lombarde hanno passeggiato contro Battipaglia, mentre le emiliane hanno riscattato il ko di gara-1, battendo Empoli.Sarà dunque il Geas ad affrontare la Reyer Venezia nei quarti di finale. Una gara-2 totalmente dominata dalle lombarde, che si sono imposte per 85-33. Un vero e proprio massacro, con S.S.che ha chiuso avanti di undici punti già a fine primo quarto, per poi allungare agevolmente nei restanti trenta minuti. La migliore è stata Brooque Williams con 18 punti, mentre per Battipaglia solo Simon ha chiuso in doppia cifra (12).Grazie ad un incredibile ultimo quarto da 26-10, la Meccanica Novariesce ad imporsi 80-68 contro la Use Scotti Rosa Empoli, staccando il biglietto dei ...

