Basket | Bologna in festa | la Fortitudo dopo dieci anni torna in serie A

Basket - la Fortitudo Bologna fa festa : la Effe è di nuovo in Serie A : Bologna - Basket city torna ad avere le sue due squadre in Serie A . Dopo dieci anni di attesa, la Fortitudo riconquista un posto tra le grandi della pallacanestro italiana e il PalaDozza si tinge di ...

Dall'inferno al ritorno : Fortitudo Bologna promossa - la A ritrova il derby di Basket City : 10 maggio 2009-31 marzo 2019. La storia, quasi dieci anni dopo, ricomincia per la Fortitudo Bologna, che battendo Ferrara 91-79 in un Paladozza pieno all'inverosimile ha conquistato il ritorno nel ...

Basket : La Fortitudo Bologna torna in Serie A dopo 10 anni - battuta Ferrara 91-79 : Nel derby contro Ferrara è arrivata la notizia che nel capoluogo emiliano aspettavano da dieci anni: la Fortitudo Lavoropiù Bologna si prende il successo nel derby per 91-79 e conquista così la ...

Basket : Fortitudo Bologna torna in A : ANSA, - Bologna, 31 MAR - E' festa a Bologna: dopo 10 anni di purgatorio e varie vicende societarie, la Fortitudo torna nella massima serie di Basket. Battendo per 91-79 Ferrara, l'Aquila si è ...

Basket - Serie A2 2019 : la Fortitudo Bologna torna in A dopo 10 anni con quattro gare d’anticipo : Il popolo biancoblu, dopo mille sofferenze, può finalmente tornare a gioire: la Fortitudo Bologna, a 10 anni dal nefasto pomeriggio di Teramo, riabbraccia la Serie A. Decisiva, pochi minuti fa, la vittoria nel 27° e quartultimo turno del girone Est di Serie A2 contro la Bondi Ferrara, superata per 91-79 con una delle migliori prestazioni dell’anno di Kenny Hasbrouck, autore di 28 punti. Fin dall’inizio dell’anno la Fortitudo è ...

Basket – La Fortitudo Bologna torna in Serie A dopo 10 anni : decisiva la vittoria su Ferrara : La Fortitudo Bologna conquista la promozione in Serie A1 dopo 10 anni dall’ultima volta: gli emiliani superano Ferrara 91-79 La Fortitudo Bologna torna in Serie A! dopo 10 anni dall’ultima volta, la formazione emiliana torna nella massima Serie fra la festa dei 5570 spettatori che hanno riempito di PalaDozza di Bologna. Decisivo il successo nel lunch match contro Ferrara, arrivato con il punteggio di 91-79, grazie alle ...

Basket - Serie A1 - 24a giornata : dal derby Milano-Cantù all’importante Sassari-Bologna - passando tra novità e situazioni critiche : Sembra passata un’eternità, e invece non è nemmeno trascorsa una settimana dall’ultimo turno di Serie A. E’ successo di tutto alla vigilia della ventiquattresima giornata, che offre nel proprio calendario il derby Milano-Cantù e un’intensa sfida in zona playoff tra Sassari e Bologna: andiamo a vedere con precisione tutto quel che riguarda le sedici società in scena questo weekend. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-FIAT TORINO ...

Basket - Champions League : Bologna cade in casa - vince Nanterre : TORINO - La Virtus Bologna cede 83-75 al Nanterre nella partita d'andata dei quarti di finale di Champions League di Basket. Un'altra francese per la squadra di Djordjevic che agli ottavi aveva ...

Basket - Andata quarti di finale Champions League 2019 : Nanterre vince in casa - la Virtus Bologna spreca e perde 83-75 : La Segafredo Virtus Bologna torna dalla Francia con una sconfitta. Gli uomini allenati da Sasha Djordjevic subiscono l’ambiente e la difesa del Nanterre, che vince la gara di Andata dei quarti di finale di Basketball Champions League 2018-2019 con il punteggio di 83-75. Cinque sono gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa: Jeremy Senglin con 16 punti, Haukur Palsson con 14, Julian Gamble con 12 e 12 rimbalzi, Lahaou Konate e ...

LIVE Nanterre-Virtus Bologna 83-75 - Champions League Basket in DIRETTA : primo round in favore dei francesi! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ricordiamo che, data la natura del format, di andata e ritorno, quest’incontro terminerà in ogni caso dopo 40 minuti, anche in caso di parità. E’ il momento in cui la formazione di Sasha Djordjevic scopre le proprie carte europee al Palais des Sports Maurice ...

LIVE Nanterre-Virtus Bologna 62-59 - Champions League Basket in DIRETTA : le V Nere lottano nel nome di Punter! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ricordiamo che, data la natura del format, di andata e ritorno, quest’incontro terminerà in ogni caso dopo 40 minuti, anche in caso di parità. E’ il momento in cui la formazione di Sasha Djordjevic scopre le proprie carte europee al Palais des Sports Maurice ...

LIVE Nanterre-Virtus Bologna - Champions League Basket in DIRETTA : la Fortitudo lotta contro la sfuriata francese : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ricordiamo che, data la natura del format, di andata e ritorno, quest’incontro terminerà in ogni caso dopo 40 minuti, anche in caso di parità. E’ il momento in cui la formazione di Sasha Djordjevic scopre le proprie carte europee al Palais des Sports Maurice ...

LIVE Nanterre-Virtus Bologna - Champions League Basket in DIRETTA : V Nere in Francia per l’andata dei quarti : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ricordiamo che, data la natura del format, di andata e ritorno, quest’incontro terminerà in ogni caso dopo 40 minuti, anche in caso di parità. E’ il momento in cui la formazione di Sasha Djordjevic scopre le proprie carte europee al Palais des Sports Maurice ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna vola in Francia per l’andata dei quarti - sfida al Nanterre : Ancora una volta Italia-Francia. Nell’andata dei quarti di finale della Basketball Champions League, la Virtus Bologna si troverà ad affrontare il Nanterre. Dopo aver eliminato Le Mans, la squadra ora allenata da Djordjevic scontrerà un’altra squadra proveniente dal campionato francese. Bologna, come negli ottavi, giocherà l’andata in trasferta e sarà dunque fondamentale ottenere un buon risultato in vista del match di ritorno, ...