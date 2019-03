Basket | 24a giornata Serie A 2019 | Varese scatto playoff! Avramovic e Archie stendono

Basket - 24a giornata Serie A 2019 : successi importanti per Pesaro e Reggio Emilia nella lotta salvezza - vittorie anche per Sassari e Brescia : Prosegue la 24a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la vittoria di Milano nel derby lombardo con Cantù, sono andate in scena nel pomeriggio altre quattro partite. In attesa del posticipo di questa sera tra Varese e Venezia, Pesaro e Reggio Emilia hanno sconfitto rispettivamente Avellino e Brindisi guadagnando punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Sassari ha superato nettamente Bologna, mentre Brescia ha trovato ...

Basket - 24a giornata Serie A 2019 : Milano fa suo il derby - a Cantù non basta un incredibile Gaines : Il derby è di Milano. Vittoria in rimonta dell’Olimpia, che supera 98-91 l’Acqua San Bernardo Cantù al termine di una partita pazzesca, risolta dalla squadra di Pianigiani solamente nell’ultimo minuto. Con questo successo Milano mantiene la vetta della classifica con 4 punti di vantaggio su Venezia, mentre dall’altra parte Cantù si stacca un attimo dal treno playoff. Agli ospiti non bastano i 44 punti di uno strepitoso ...

Basket - Serie A 2019 - 24a giornata : Trieste reagisce di forza alle difficoltà - Cremona al tappeto senza diritto di replica : Reazione d’orgoglio doveva essere e tale è stata: l’Alma Trieste, dopo i recentissimi guai giudiziari del presidente Scavone, risponde sul campo a parecchie cose dette e non dette in questi giorni e travolge la Vanoli Cremona per 97-80 con una prestazione balistica di primissimo livello. I protagonisti, in termini numerici, sono Justin Knox con 20 punti, Hrvoje Peric con 17, William Mosley con 15 e Chris Wright con 14, ma un ...

Basket - Serie A 2019 - 24a giornata : Trento non fallisce e guadagna una vittoria importante - Torino si spegne nell’ultimo quarto : vittoria molto importante per la Dolomiti Energia Trentino nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Maurizio Buscaglia supera, dopo una partita combattuta anche se con un basso quantitativo di falli, la Fiat Torino con il punteggio di 95-87, portandosi a 26 punti in classifica e agganciando temporaneamente Varese al sesto posto. Gli uomini di Paolo Galbiati, invece, restano a quota 12 ...