Basket | 24a giornata Serie A 2019 | successi importanti per Pesaro e Reggio Emilia nella

(Di domenica 31 marzo 2019) Prosegue la 24adel campionato diA 2018-di. Dopo la vittoria di Milano nel derby lombardo con Cantù, sono andate in scena nel pomeriggio altre quattro partite. In attesa del posticipo di questa sera tra Varese e Venezia,hanno sconfitto rispettivamente Avellino e Brindisi guadagnando punti fondamentalilotta per la salvezza. Sassari ha superato nettamente Bologna, mentre Brescia ha trovato un’importante vittoria per restare agganciata al treno playoff contro Pistoia.– AVELLINO 91-89 (8-28; 32-20; 25-23; 26-18) Fondamentale successo in ottica salvezza per la formazione allenata da Matteo Boniciolli che si impone in rimonta sugli uomini di Nenad Vucinic in un appassionante finale di partita. Gli irpini cominciano fortissimo trascinati da Green e Udanoh e dominano il primo quarto (8-28). Blackmon guida la reazione dei ...

