Barcellona | il dopo Jordi Alba arriva dalla Premier | ma quante concorrenti

Infortunio Cristiano Ronaldo : atterrato a Torino dopo il blitz a Barcellona : Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino, poco dopo le 20 di mercoledì con il suo aereo privato. La Juve lo aspettava in giornata per poter valutare l'entità dell'Infortunio che ha costretto il ...

Barcellona - Jovic o Rodrigo per il dopo Suarez : L’alternativa al 32enne Luis Suarez per il ruolo di centravanti: è la priorità nel mercato del Barcellona. Due i principali obiettivi: Jovic dell’Eintracht Francoforte e Rodrigo del Valencia. Il serbo è più giovane e si fa preferire dall’area tecnica. Jovic deve essere riscattato dalla società tedesca, che verserà 6 milioni al Benfica, prima di essere ceduto al miglior offerente. Su Jovic c’è anche l’interesse ...

Boateng volta pagina dopo Melissa Satta? Una sexy rapper accanto al calciatore del Barcellona : Kevin Prince Boateng avvistato al fianco di una cantante e youtuber tedesca, scatta subito il gossip: sarà la sua nuova fiamma? A pochi mesi dalla fine del matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, ecco spuntare accanto al calciatore una sexy ed affascinate donna. Il ghanese, non convocato tra le fila del Barcellona per l’ultimo impegno di Liga, si è infatti consolato con un concerto a Berlino, durante il quale ha ...

Barcellona : un portiere belga per il dopo Cillessen : Secondo Sport , oltre a Onana dell'Ajax il Barcellona continua a valutare il profilo del portiere classe '92 del Wolfsburg Koen Casteels per la sempre più probabile sostituzione di Cillessen a fine stagione. ...

F1 - Mondiale 2019 : la griglia di partenza dopo i Test di Barcellona. Favoriti e gerarchie - ma occhio al nascondino… : E così anche i Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne (Australia). Il quadro della ...

F1 - il borsino dopo i Test di Barcellona. Ferrari e Mercedes favorite - Red Bull vicina - Alfa Romeo possibile rivelazione : Ferrari o Mercedes, Mercedes o Ferrari. dopo i grandi duelli nei due campionati precedenti, sembra inevitabile che anche il Mondiale di Formula Uno 2019 ruoterà attorno alla sfida tra la scuderia di Maranello e le Frecce d’argento. Come si è visto anche nei Test di Barcellona, infatti, SF90 e W10 sembrano venire da un altro pianeta rispetto a tutti i rivali, anche pensando ad una Red Bull che, tuttavia, è cresciuta notevolmente rispetto a ...

F1 - Test Barcellona – Ricciardo onesto dopo l’ultima sessione : “siamo dietro i top team - ma possiamo migliorare” : Daniel Ricciardo commenta con grande sincerità la prestazione della sua Renault dopo l’ultima giornata di Test a Barcellona: l’australiano sente di non avere il passo dei top team Ultima giornata di Test sul circuito di Barcellona per tutti i piloti di F1: da adesso in poi inizia il countdown per l’esordio Mondiale. Sul tracciato di Montemelò, le varie scuderie hanno raccolto gli ultimi dati utili per mettere a posto ...

F1 – Test Barcellona - Ferrari costretta a cambiare programma dopo l’incidente di Vettel : nel Day-3 gira solo Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di mandare oggi in pista solo Leclerc, considerando che ieri il monegasco non ha girato per via dell’incidente di Vettel avvenuto nel corso della mattinata Inizialmente Vettel e Leclerc avrebbero dovuto alternarsi alla guida della SF90 per tutti i quattro giorni di Test a Barcellona, ma l’incidente occorso ieri al tedesco ha spinto la Ferrari a cambiare programma. AFP/LaPresse Considerando che il ...

F1 - Test Barcellona – La Ferrari potrebbe non scendere più in pista : grossi guai dopo l’incidente di Vettel : Clamorosa indiscrezione in arrivo da Barcellona: dopo l’incidente di Vettel alla curva 3, la Ferrari potrebbe non scendere in pista nel pomeriggio Brutte notizie per i fan della Ferrari: il secondo giorno dei Test sul circuito di Barcellona non sorride alla scuderia di Maranello. l’incidente di Vettel alla curva 3 potrebbe aver riportato più conseguenze del previsto. Il pilota tedesco ha perso il controllo della monoposto, come specificato ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati mattina 26 febbraio. Giovinazzi al comando - Leclerc terzo dopo i problemi - rivoluzione Mercedes : La prima giornata della seconda finestra di Test collettivi di Formula 1 a Barcellona si è aperta con una graditissima sorpresa in Testa alla classifica per gli appassionati italiani, infatti Antonio Giovinazzi ha chiuso la sessione mattutina davanti a tutti dimostrando ancora una volta la competitività dell’Alfa Romeo in vista del Mondiale 2019. Il pugliese ha completato il suo programma di lavoro senza particolari problemi ed ha stampato ...

F1 - Lewis Hamilton dopo Barcellona : “La Ferrari non ci preoccupa - Niki Lauda manca moltissimo” : La prima sessione di test svoltasi a Barcellona nei giorni scorsi ha messo in mostra una Mercedes meno brillante rispetto alle dirette avversarie per la prossima stagione del Mondiale di F1 2019. In particolare la Ferrari ha lanciato ottimi segnali alla scuderia tedesca che sicuramente raccoglierà la sfida già nei prossimi appuntamenti. Il campione del mondo Lewis Hamilton è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento ...

F1 – Lewis Hamilton si disinteressa delle Ferrari dopo i test di Barcellona : “irrilevante se sono più veloci in pista” : Lewis Hamilton trae le sue conclusioni dopo la fine dei test pre-stagionali sul circuito di Barcellona: il pilota britannico commenta anche le prestazioni delle Ferrari “sono felice di essere tornato in pista, per fare quello che amo di più. Ci sono da affrontare nuove sfide, perché sono molti gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare”. Così Lewis Hamilton, impegnato in un evento promozionale degli sponsor Mercedes-Petronas ...

F1 – Horner per nulla allarmato dopo la prima giornata di test a Barcellona : “la nostra macchina è affidabile” : Horner scaccia via la preoccupazione: le parole del team principal Red Bull dopo la prima giornata di test di F1 a Barcellona La prima giornata di test di F1 a Barcellona ha regalato le prime emozioni a quattro ruote dell’anno. Sebastian Vettel ha chiuso in testa alla classifica dei tempi il Day -1 al Montmelò, seguito da Sainz e Grosjean. Quarto tempo invece per Max Verstappen con la sua nuova Red Bull. LaPresse/Photo4 Tra novità e ...

F1 – Test Barcellona - Sainz entusiasta della sua McLaren dopo la prima giornata : “siamo orgogliosi e felici” : Carlos Sainz parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della McLaren-Renault palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Carlos Sainz è sceso in pista segnando con la sua nuova McLaren-Renault il secondo tempo di giornata, a soli 4 decimi da Vettel. ...