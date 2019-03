Tria : 'Chi attacca le Banche mina il nostro Paese'. Conte : 'Non c'è attacco' : Sulla frenata dell'economia: 'La drammatica perdita di fiducia in noi stessi e negli altri frena lo slancio verso il futuro. mina il funzionamento dei mercati e accresce oltre misura i costi di ...

Tria : 'Chi attacca le Banche mina il nostro Paese'. Conte - 'non c'è attacco' : Sulla frenata dell'economia: 'La drammatica perdita di fiducia in noi stessi e negli altri frena lo slancio verso il futuro. mina il funzionamento dei mercati e accresce oltre misura i costi di ...

Banche - Tria : “Sistema bancario italiano è uno dei più sani d’Europa - forse del mondo” : “A parte alcuni casi, veramente pochi, di malagestione di alcune Banche italiane, che hanno portato al loro fallimento, il sistema bancario italiano è uno dei più sani d’Europa e forse del mondo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, intervenendo al Festival dell’economia civile, in corso a Firenze in Palazzo Vecchio. “Le nostre Banche non erano piene di titoli velenosi e derivati pericolosi, ...

Tria contro 'l'attacco alle Banche' - e le altre cose che ha detto - : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Festival dell'economia a Firenze. 'Le nostre banche non …

Tria : "Manovra correttiva? No - nessuno l'ha chiesta |Attaccare le Banche mina l'interesse nazionale" : Il ministro dell'Economia: "Non abbiamo spazio per una legge di bilancio espansiva, ma certamente non si possono fare manovre restrittive".

Di Maio avvisa Tria : "Decreto truffati Banche - basta rinvii" : Luigi Di Maio non accetterà ulteriori rinvii sul decreto per i truffati dalle banche. Il ministro del Lavoro e vicepremier del governo Conte, in un'intervista concessa a 'La Repubblica' mette pressione al titolare dell’Economia, Giovanni Tria: "No a rinvii per il decreto per i truffati dalle banche, decide chi ha i voti", è l’ultimatum del capo politico del Movimento 5 Stelle. Potrebbe diventare questo un nuovo terreno di scontro all’interno ...

Truffati Banche - Di Maio torna a premere su Tria : “Basta rinvii - decide chi ha i voti. Dl crescita da approvare entro lunedì” : Basta meline e rinvii. Dagli Stati Uniti Luigi Di Maio interviene sulle questioni economiche che tengono banco nel governo e preme per accelerare. Una pressione rivolta innanzitutto al Mef e a Giovanni Tria, già criticato da Gianluigi Paragone prima e dai due vicepremier poi per la mancata firma ai decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori Truffati dalle banche. “Non si tratta di convincere Tria, ma di esprimere chiaramente la ...

Truffati Banche - Paragone a Tria : “Non toccare i soldi dei risparmiatori - altrimenti mi dimetto” : “Caro Tria, non toccare i soldi destinati ai risparmiatori. altrimenti mi dimetto“. A dirlo il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, che a Montecitorio ha incontrato i Truffati delle banche messe in liquidazione. “I soldi ci sono, un miliardo e mezzo di euro che devono andare a queste persone” ha detto Paragone, in lizza per la presidenza della commissione d’inchiesta sugli istituti di credit L'articolo Truffati ...

M5s - Villarosa : “Salvini? Di Maio in versione Bud Spencer replica bene. Decreto su truffati Banche? Tria lo firmi subito” : “Salvini ci fa ombra? E’ vero, ma Luigi riesce a replicare bene. Adesso è in versione Bud Spencer“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario M5s alle Finanze, Alessio Villarosa, commenta ironicamente il rapporto di forza tra i due vicepresidenti del Consiglio. Il politico si esprime anche sull’esito delle elezioni regionali in Basilicata: “Per me ...

Banche - Salvini : Tria firmi i decreti sui rimborsi per risparmiatori o li scriviamo noi : I rapporti con il ministro dell'economia Tria sono «eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il week end». Così ha detto il vicepremier Matteo Salvini arrivando al ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle Banche : 'Fallo - o ci penso io' : ... ma anche i rapporti turbolenti che la Lega avrebbe sviluppato con il ministro dell'Economia ormai dai tempi della legge di Bilancio, a dicembre scorso: 'I rapporti sono eccezionali - ha precisato ...

Truffati Banche - Salvini in pressing sul Tesoro : 'Tria firmi i decreti attuativi entro questa settimana oppure lo facciamo noi' : ... secondo cui sono ormai prossimi ad una soluzione i nodi sugli indennizzi ai risparmiatori colpiti dai crack bancari, tanto che il decreto attuativo del Ministero dell'Economia , reclamato da Matteo ...

Salvini avverte Tria : 'Firmi i decreti per i truffati dalla Banche o lo scriviamo noi' : Roma - I rapporti con il ministro dell'economia Tria sono 'eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il weekend'. Così ha detto Matteo Salvini arrivando al Policlinico di ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle Banche : "Fallo - o ci penso io" : Mancano ancora i decreti attuativi perché i risparmiatori truffati dalle banche ricevano i risarcimenti di cui hanno diritti. L'attesa è legata alla firma del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che da settimane avrebbe i provvedimenti pronti sulla scrivania. È un tema cruciale per il governo, in