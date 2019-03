Banche | ministro Tria | ' Attaccarle mina interesse nazionale' La replica di Conte

Banche : associazione ex risparmiatori - ministro Tria emani decreti attuativi (2) : (AdnKronos) - "Ora io, per loro conto, ho il dovere di chiederle di emanare il prima possibile i decreti attuativi, in linea con la Legge di Bilancio approvata, anche aldilà dei dubbi che la stessa Europa potrebbe porre, perché, Signor ministro, è arrivato per noi e per questo paese il momento di fa