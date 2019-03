Banche - Di Maio rassicura Mattarella : “La Commissione parte dopo il voto” : C’è stato un momento in cui, davvero, il presidente della Repubblica è stato tentato dal non promulgare la legge che istituisce la Commissione bicamerale di inchiesta sulle Banche. Terrorizzato dal tempismo, Sergio Mattarella non vuole permettere che l’organismo parlamentare si trasformi in un tribunale mediatico azionato in piena campagna elettora...

Luigi Di Maio - il retroscena su Paragone e le Banche : telefona a Mattarella - scarica il senatore : Luigi Di Maio non arretra di un millimetro sull'idea di piazzare il senatore grillino PierLuigi Paragone alla presidenza della Commissione d'inchiesta sulle banche. Tenere il punto non sarà semplice per il vicepremier, che secondo un retroscena della Stampa avrebbe sibilato "per ora" ai suoi. Sul no

Di Maio - tutela Stato e truffati Banche : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "Poco fa il presidente della Repubblica ha promulgato la legge che istituisce la Commissione di inchiesta sulle banche. Ci metteremo al lavoro e lo faremo con senso dello Stato ...

Truffati Banche - Di Maio torna a premere su Tria : “Basta rinvii - decide chi ha i voti. Dl crescita da approvare entro lunedì” : Basta meline e rinvii. Dagli Stati Uniti Luigi Di Maio interviene sulle questioni economiche che tengono banco nel governo e preme per accelerare. Una pressione rivolta innanzitutto al Mef e a Giovanni Tria, già criticato da Gianluigi Paragone prima e dai due vicepremier poi per la mancata firma ai decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori Truffati dalle banche. “Non si tratta di convincere Tria, ma di esprimere chiaramente la ...

M5s - Villarosa : “Salvini? Di Maio in versione Bud Spencer replica bene. Decreto su truffati Banche? Tria lo firmi subito” : “Salvini ci fa ombra? E’ vero, ma Luigi riesce a replicare bene. Adesso è in versione Bud Spencer“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario M5s alle Finanze, Alessio Villarosa, commenta ironicamente il rapporto di forza tra i due vicepresidenti del Consiglio. Il politico si esprime anche sull’esito delle elezioni regionali in Basilicata: “Per me ...

Di Maio e Salvini si contendono i truffati dalle Banche : Domenica sera, Treviso. Matteo Salvini, accompagnato da Luca Zaia, ha un lungo incontro con Luigi Ugone, il capofila dell'associazione che riunisce i risparmiatori rimasti coinvolti nel crac delle banche venete. La tensione nella "base" è ai massimi livelli. Perché i decreti per i risarcimenti sono fermi sulla scrivania di Giovanni Tria: manca ancora la risposta di Bruxelles, che deve dire la sua sulle norme. Poche ore dopo, ...

Banche - Boschi : “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” : “Risposta a Governo viene da fischi dei risparmiatori a Di Maio e Salvini“. Così Maria Elena Boschi intervistata a margine della presentazione del libro dell’ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze (Immagini Italia7) L'articolo Banche, Boschi: “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano.