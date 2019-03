Bahrain | qualifiche da sogno per Leclerc e tutti i ferraristi

Formula 1 – Raikkonen analizza le qualifiche del Bahrain : “stiamo facendo un buon lavoro - vediamo come andrà” : Kimi Raikkonen commenta le due qualifiche in Bahrain, il pilota finlandese non completamente soddisfatto dalla sua prestazione nel deserto Nel pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del Gp del Bahrain, che hanno visto grandi protagoniste le Ferrari. In particolare a brillare nel deserto mediorientale è stato Charles Leclerc, alla sua prima pole position di carriera. Kimi Raikkonen, che ha lasciato nella la scorsa stagione il posto ...

Formula 1 – Verstappen deluso dopo le qualifiche in Bahrain : “pessimo tutto il weekend - forse impossibile fare meglio” : Max Verstappen deluso per il suo 5° posto nelle qualifiche del Gp del Bahrain: il pilota Red Bull descrive come ‘pessimo’ l’intero weekend Dietro la doppietta Ferrari-Mercedes, si piazza Max Verstappen, apparso alquanto corrucciato dopo l’esito delle qualifiche del Gp del Bahrain. Solo un 5° posto per il pilota olandese che, ai microfoni di Sky Sport, ha descritto come pessimo l’intero weekend disputato fin ...

Formula 1 qualifiche Bahrain - Ferrari 'pigliatutto' : Leclerc in pole - Vettel secondo : Ci si aspettava una pronta reazione da parte della Ferrari dopo il debutto incolore in Australia, e la risposta da parte della scuderia di Maranello è arrivata. Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, infatti, le "rosse" hanno conquistato la prima fila, con un esaltante Charles Leclerc in pole-position, la prima non solo a bordo della monoposto italiana, ma anche della sua giovane carriera in Formula 1. Il monegasco ha ...

F1 Bahrain 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Chi vince il venerdì non è detto che gioisca la domenica, ma per la Ferrari (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) l'assoluto dominio mostrato nelle prove libere di approccio al Gp del Bahrain è un segnale importante e la dimostrazione che la SF90, come ha detto ieri Charles Leclerc, non è quella vista a Melbourne. Proprio il giovane monegasco, nella prima sessione, ha dominato la classifica dei tempi, ...

