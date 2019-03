Atletica | Daisy Osakue sfonda ancora il muro dei 60 metri | 60 13 ad Austin | seconda

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)sta attraversando uno stato di forma straordinario eildei 60lanciando il disco a 60.13. La piemontese ha migliorato di nove centiil suo personale (60.04 realizzato due settimane fa ad Abilene) e ha vinto la 92^ edizione del Clyde Littlefield Texas Relays che si sono disputate ad(Texas). Si tratta della miglior misura realizzata da un’italiana negli ultimi 16 anni, la 23enne ha rafforzato il secondo posto nelle liste all-time (davanti a lei solo la primatista azzurra Agnese Maffeis, 63.66)., quinta agli ultimi Europei, ha compiuto un passo verso il minimo per i Mondiali di Doha fissato a 61.20 e ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della Fidal: “Stentoa crederci. Sono molto felice ma allo stesso tempo un po’ amareggiata, perché non sono riuscita a controllare la gara come volevo. C’era un ultimo lancio, ...

