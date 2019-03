Atletica | Daisy Osakue sfonda ancora il muro dei 60 metri | 60 13 ad Austin | seconda

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)sta attraversando uno stato di forma straordinario eildei 60lanciando il disco a 60.13. La piemontese ha migliorato di nove centiil suo personale (60.04 realizzato due settimane fa ad Abilene) e ha vinto la 92^ edizione delle Clyde Littlefield Texas Relays che si sono disputate ad(Texas). Si tratta della miglior misura realizzata da un’italiana negli ultimi 16 anni: la 23enne ha rafforzato il secondo posto nelle liste all-time (davanti a lei solo la primatista azzurra Agnese Maffeis, 63.66)., quinta agli ultimi Europei, ha compiuto un passo verso il minimo per i Mondiali di Doha fissato a 61.20 e ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della Fidal: “Stentoa crederci. Sono molto felice ma allo stesso tempo un po’ amareggiata, perché non sono riuscita a controllare la gara come volevo. C’era un ultimo ...

