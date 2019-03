Atletica – Buona prova per Eleonora Giorgi sui 10 km di marcia a Scanzorosciate

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Assolo di Eleonorosui 10 km di: l’azzurra fa registrare un tempo di 43:27 Buon riscontro per diversi azzurri della, impegnati sui 10 chilometri a(Bergamo) nella secondadel 50° Trofeo Ugo Frigerio. Al femminile assolo dicon il tempo di 43:27 in un test collocato tra due gare nella 20 chilometri: quella di metà marzo a Lugano, dove ha vinto in 1h31:07, e il prossimo appuntamento nell’incontro internazionale di sabato 6 aprile a Podebrady. La 29enne lombarda delle Fiamme Azzurre è in preparazione per l’esordio sulla 50 chilometri, previsto alla Coppa Europa di Alytus (Lituania, 19 maggio). Nella gara di oggi ha preso il comando fin dall’inizio, per guadagnare un netto vantaggio su due campionesse italiane in carica. L’atleta di casa Nicole Colombi (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), tricolore della 50 km ...

