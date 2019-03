Atalanta | Gasperini vola | c' è fiducia

Parma-Atalanta - Gasperini : 'Champions? Abbiamo il diritto di sognare. 10 e lode a tutti' : Ancora una vittoria per l' Atalanta , la terza nelle ultime quattro partite di campionato. Dopo il bel successo in trasferta contro il Parma, arrivato grazie alla rete di Pasalic e alla doppietta di ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Non solo il risultato : è stata una grande prestazione» : PARMA-Atalanta 1-3: LA CRONACA La rimonta dell'Atalanta a Parma

Atalanta - Gasperini : "Tutti Da 10! Champions? Piedi per terra" : Un successo che vale la zona Europa. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini rimonta il Parma di Gervinho grazie a una grande prova di Zapata, piazzandosi a tre punti dal quarto posto del Milan. Una ...

Parma-Atalanta 0-0 La Diretta Gasperini crede nell' Europa : Si è senz'altro inceppato il bellissimo giocattolo Parma visto nella prima parte della stagione, ma occorre non dimenticare che l'obiettivo dei ducali è la salvezza, per la quale Gervinho e compagni ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Parma? Squadra difficile da affrontare» : BERGAMO - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara, in trasferta, con il Parma. Queste le sue parole: " Siamo pronti a ricominciare dopo ...

Atalanta al gran completo! Zapata in tv : "All'inizio con Gasperini ho faticato - ma poi..." : l'attaccante sarà il protagonista, stasera alle 23 su Sky Sport Serie A, de i Signori della Serie A , il programma dedicato ai talenti del nostro campionato. Ecco alcuni estratti della sua lunga ...

Serie A - Atalanta : Gasperini fa il pieno - riecco i nazionali in gruppo : Gian Piero Gasperini, 61 anni. Ansa Zingonia di nuovo al completo, o quasi, dopo i rientri dei vari nazionali impiegati in giro per il mondo, pronti a mettersi a disposizione di Gasperini in vista della sfida di Parma, domenica, ore 12:30, . Nessun infortunio o contrattempo da registrare, al contrario non mancano gli spunti positivi. ...

Asse Roma-Atalanta : calciatori e Gasperini - tutti i dettagli sulle mosse dei giallorossi : E’ una stagione deludente per la Roma, l’obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare la qualificazione in Champions League ma le ultime prestazioni non sono di certo incoraggianti, eliminazione pesante in Europa contro il Porto che ha portato all’esonero di Eusebio Di Francesco. Al suo posto è arrivato Claudio Ranieri, una conferma dell’allenatore per la prossima stagione sembra al momento da escludere con ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ottenuto un buon punto per come si era messa la gara» : Atalanta-CHIEVO 1-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca

Atalanta - Gasperini : 'Per come si era messa la partita non è un'occasione persa. Come con Roma e Milan...' : Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 della sua Atalanta contro il Chievo: 'E' un'occasione persa per quella che era la vigilia, ma per Come si era messa la gara è un buon punto, che ci fa guadagnare una posizione in ...

Atalanta : Gasperini - Chievo squadra viva : ANSA, - BERGAMO, 16 MAR - "Il Chievo è una squadra viva che sta giocando con coraggio, al meglio delle sue possibilità, nonostante un cammino difficile". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida ...

Atalanta Chievo formazioni probabili - le scelte di Gasperini e Di Carlo : Atalanta Chievo formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 28^ giornata del campionato tra oggi e domenica 17 marzo. Domenica alle 15 scenderanno in campo Atalanta e Chievo: la sfida sarà trasmessa su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre) con telecronaca di Antonio Nucera, commento di […] L'articolo Atalanta Chievo formazioni probabili, le scelte di Gasperini e Di Carlo è stato ...

Caso Gasperini - Ferrero : 'Non si alzano le mani - hai sbagliato'. Il tecnico dell'Atalanta : 'Mi spiace' : Genova - 'Mi dispiace che un allenatore come Gasperini possa aver avuto una reazione così, anche a livello verbale. Non è un atteggiamento sportivo perciò dico con fermezza che noi non possiamo andare ...

Atalanta - Gasperini : 'Dispiaciuto per quanto successo a Genova' : BERGAMO - ' Non sono orgoglioso dell'esempio dato ai giocatori, alla Società e a tutti i tifosi di calcio'. Queste le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro al sito del club orobico il giorno dopo ...