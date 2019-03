Asili e più servizi per le mamme che lavorano | ecco i veri provvedimenti ignorati a

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Roma - Quoziente familiare;e nidi per i più piccoli; tempo pieno nelle scuole fino almeno alla secondaria inferiore; sostegno alla disabilità; norme che aiutino le donne a conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro.Questi sono iconcreti di cui ha bisogno la famiglia mentre al congresso di Verona si discute di aborto, coppie omosessuali e si distribuiscono gadget con feti di plastica. L'Istat riporta anno dopo anno un dato drammatico: il numero delle famiglie che scivolano sotto la soglia della povertà assoluta è in continua crescita. Oltre un milione e 800mila i nuclei familiari in grave difficoltà, circa 5 milioni di persone. Le ristrettezze riguardano tutte le famiglie che nel 70 per cento dei casi non riescono a risparmiare, nel 40 per cento non possono far fronte ad una spesa imprevista. E ad imporsi di più sono proprio le famiglie perché la ...

