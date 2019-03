Ascolti Tv Sabato 30 marzo | Ballando vs Amici

Ascolti Tv Sabato 30 marzo : Ascolti Tv Sabato 30 marzo (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Sabato 30 marzo – La prima puntata di Ballando con le stelle ha ottenuto milioni di spettatori con % di share su Rai 1, su Canale 5 Amici di Maria de Filippi ha conquistato milioni di spettatori con % di share. Il debutto di The Rookie su Rai 2 ha appassionato milioni di spettatori con % di share, Il viaggio di Arlo su Italia 1 è stato scelto da ...

Ascolti TV | Sabato 23 marzo 2019. La Nazionale al 32.1% - il meglio di C’è Posta per Te al 18.3% : Italia-Finlandia - Moise Kean (da Facebook) Su Rai1 la partita Italia-Finlandia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato 7.370.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te – Il meglio di ha raccolto davanti al video 3.197.000 spettatori pari al 18.3% di share (La Buonanotte di C’è Posta per te 1.547.000 spettatori – 19.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.261.000 ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019. C’è Posta per Te vince con il 29.5%. Chi m’ha visto 15.9% : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. (La Buonanotte di C’è Posta per te al 23% con 2.004.000 spettatori). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.131.000 ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019. C’è Posta per Te vince con il 29.5%. Chi m’ha visto 15.9% : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.131.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Sabato 9 marzo 2019. In 5.5 mln per C’è Posta (29%). Soliti Ignoti a 3 - 8 mln (17.7%) : C'è Posta Per Te Nella serata di ieri, Sabato 9 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.42 alle 23.23 – Soliti Ignoti – Special Vip ha conquistato 3.813.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 0.20 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.510.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.179.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre il doppio ...

