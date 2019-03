Ascolti TV | Sabato 30 marzo 2019 Vince Amici 22 23% | Ballando 21 94% 20 16% Tutti in

Ascolti TV | Sabato 30 marzo 2019. Testa a testa : vince Amici (22.23%) - Ballando 21.94% (20.16% Tutti in Pista) : Laura Pausini tocca il sedere di Ricky Martin Nella serata di ieri, Sabato 30 marzo 2019, su Rai1 la prima puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 20.16% di share nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.51 e 3.710.000 spettatori pari al 21.94% dalle 21.54 alle 0.43 (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno contro C’è Posta). Il programma di Milly Carlucci ha registrato ...

Ascolti TV | Sabato 23 marzo 2019. La Nazionale al 32.1% - il meglio di C’è Posta per Te al 18.3% : Italia-Finlandia - Moise Kean (da Facebook) Su Rai1 la partita Italia-Finlandia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato 7.370.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te – Il meglio di ha raccolto davanti al video 3.197.000 spettatori pari al 18.3% di share (La Buonanotte di C’è Posta per te 1.547.000 spettatori – 19.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.261.000 ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019. C’è Posta per Te vince con il 29.5%. Chi m’ha visto 15.9% : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. (La Buonanotte di C’è Posta per te al 23% con 2.004.000 spettatori). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.131.000 ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019. C’è Posta per Te vince con il 29.5%. Chi m’ha visto 15.9% : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.131.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti ...

