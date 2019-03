«Antonella Elia chi?» | gaffe e imbarazzo al corso per imparare i segreti di Instagram

attualitavip.myblog

(Di domenica 31 marzo 2019) C’era una volta, protagonista della trasmissione Non è la Rai e poi storica valletta di Mike Bongiorno. E oggi c’è ancora, ma forse un po’ meno popolare di un tempo. Almeno a sentire quello che è successo mercoledì sin via Bavastro a Roma, durante ildi Forma Camere dedicato a. La bellaera seduta in prima fila e, a un certo punto, l’insegnante ha invitato i partecipanti alla lezione a presentarsi. Quando è toccato il suo turno, la prof haesto ignara: «E tu di cosa ti occupi?». Laha risposto candidamente: «Non mi conosci?». L’insegnante altrettanto candidamente ammette che no, lei non la conosce proprio. «Io faccio l’attrice, sono» evidenzia lei. «Mi dispiace…», la secca risposta dalla cattedra.e gelo in sala, sciolto poi grazie ad altri presenti ...

scappoaRomaNord : Ho delle aspettative di trash altissime stasera. Mi aspetto un vero catfight alla Antonella Elia e Aida Yespica. #90giorniperinnamorarsi - lainil_ : RT @coeurry: Achille Lauro - litigata epica con l'Antonella Elia a Pechino Express - su Instagram chiama i suoi fan stelline - non sa cosa… - peppe_p_94 : ANTONELLA ELIA -