Anticipazioni L’amore strappato seconda puntata | Arianna viene adottata

L’Amore Strappato : Anticipazioni seconda puntata di domenica 7 aprile 2019 : Ricky Tognazzi e Sabrina Ferilli Simona Izzo firma insieme al marito Ricky Tognazzi la regia della miniserie di Canale 5 L’Amore Strappato. Lei finora si è dedicata prevalentemente alla scrittura di serie televisive; Tognazzi, invece, sta diventando un habituè nel dirigere opere per il piccolo schermo, dopo il successo di titoli quali La Vita Promessa e Il Caso Enzo Tortora, del quale era anche protagonista. A seguire tutte le ...

L’Amore Strappato seconda puntata : trama e Anticipazioni 7 aprile : L’Amore Strappato seconda puntata. Domenica 7 aprile 2019 torna in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Amore Strappato: trama e cast La serie tv composta da tre puntate è tratta da una storia vera, quella di Angela Lucanto. La trama si basa sul libro che quest’ultima ha scritto insieme a ...

