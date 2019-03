Andrea Dovizioso MotoGP GP Argentina 2019 | “Il podio era l’obiettivo ma non sono

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)ha conquistato un buon terzo posto nel GP d’, seconda tappa del Mondiale. Il pilota della Ducati ha perso la serratissima battaglia con Valentino Rossi e non è così riuscito ad agguantare la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez, il forlivese porta comunque a casa punti importanti in ottica classifica generale e ha ottenuto un risultato di rilievo su una pista che non era particolarmente congeniale alle Rosse.vede il bicchiere mezzo vuoto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Se la vogliamo guardare dal punto di vista delle aspettative siamo stracontenti, tornare a casa con unera il nostro obiettivo. Però non sentivo bene le gomme, noncontento del loro comportamento e nonriuscito a fare quello che volevo nel confronto con Valentino Rossi. Secondo me ...

