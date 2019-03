Andrea Damante sul divano con una donna | per tutti è Giulia FOTO

Andrea Damante posta la foto delle gambe di una donna : per i fan sono di Giulia De Lellis : C'è o non c'è un ritorno di fiamma in corso tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? A questa domanda che si stanno ponendo gli appassionati di gossip da settimane, potrebbe aver indirettamente risposto l'ex tronista di Uomini e Donne sui social network. Nelle "Instagram Stories" del bel veronese, infatti, pochi minuti fa è stata caricata una foto che ha scatenato i fan dei "Damellis".Secondo la maggior parte degli utenti del web che hanno visto ...

Uomini e Donne - Andrea Damante novità estate : “Non è stato facile” : Andrea Damante, annuncio importante dell’ex tronista di Uomini e Donne Un’estate ricca di sorprese per Andrea Damante. In questo 2019 uscirà il suo nuovo singolo e ha voluto fare l’annuncio direttamente su Instagram, facendo chiaro riferimento a una cantante che è riuscita a impreziosire il suo ultimo disco. Queste sono state le sue parole: “Notizia della […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Damante novità estate: ...

Andrea Damante e Marco Cartasegna a Parigi per il concerto di Drake : Andrea Damante e Marco Cartasegna sono volati insieme a Parigi, in barba alle copertine delle riviste che li vedono protagonisti, il primo per il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis , l'altro in ...

Uomini e donne - Giorgia Lucini la ex di Andrea Damante è diventata mamma : In data 13 marzo è nato Riccardo, primo figlio della ex tronista di Uomini e donne Giorgia Lucini e di Federico Loschi. A dare l’annuncio è il neo papà che nelle Instagram Story racconta le emozioni di una giornata indimenticabile: “[…] È stata di gran lunga la giornata più emozionante della mia vita. Auguro ad ognuno di voi di poter passare il prima possibile questa esperienza pazzesca. Vorrei ringraziarvi infinitamente uno ...

