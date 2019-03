Anche Forza Nuova al corteo pro-famiglia a Verona - Il video

In testa sfila Anche Forza Nuova - con gli stendardi 'Dio - Patria e Famiglia' : VERONA - 'Dio', 'Patria' , 'Famiglia'. Tre stendardi bianchi con uno dei motti del fascismo. Dietro, qualche decina di militanti: molti in camicia bianca - la divisa d ordinanza di Forza Nuova ai ...

Comunali - M5s e Forza Italia insieme a Castelletto Ticino. Anche la moglie di Bonisoli in lista? “Si vedrà più avanti” : Pd insieme a Forza Italia, leghisti schierati con i pentastellati, ex dem fianco a fianco con i centristi. Capita spesso che nei piccoli paesi di provincia si presentino solo liste civiche, in cui confluiscono personalità con anime politiche molto diverse. A volte si tratta di vere e proprie liste Frankenstein, in altri casi di cittadini che mettono da parte le differenze per amministrare insieme il proprio territorio. Certo è molto particolare ...

Si apre il discusso Congresso Mondiale delle Famiglie. Ci sarà Anche Forza Nuova : E la scritta: "L'eroe è chi accende la speranza nel mondo, e il mondo ha bisogno di eroi". 29 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Universiade a Napoli - Anche Meret in campo : 'Forza azzurri' : "Diciotto sport, oltre 6mila atleti e 124 nazioni tra cui l' Italia. Nel calcio abbiamo disputato 7 finali e vinto 2 volte la medaglia d'oro. Visitate il sito Universiade2019Napoli.it: dal 3 al 14 ...

Tav - 'salvo' Anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in aula - lite Forza Italia-M5s : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Prato - autorizzata la manifestazione di Forza Nuova. Ci sarà Anche la contromanifestazione : Via libera alla manifestazione di Forza Nuova a Prato in programma sabato prossimo. Come si legge su L'Arno.it il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato, presieduto dal prefetto, ha autorizzato la manifestazione del movimento politico guidato da Roberto Fiore in programma nella città toscana il 23 marzo. Non sono stati "ravvisati motivi per non concedere l'autorizzazione", spiegano dalla prefettura, che auspica il senso di ...

Tangenti per la discarica di Grottaglie - 7 arresti : Anche ex presidente della Provincia di Taranto (Forza Italia) : Martino Tamburrano arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta sull'iter amministrativo per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica. I reati contestati sono sono corruzione e turbata libertà degli incanti

Secondo Tajani - di Forza Italia - Mussolini fece Anche cose buone : 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto …

La Consulta rafforza lo “scudo” per i parlamentari : serve ok della Camera di appartenenza Anche per utilizzo tabulati : A sedici anni dalla sua approvazione il Lodo Schifani, più volte finito davanti alla Consulta che ha dichiarato parzialmente illegittimi alcuni articoli, regge all’urto di una eccezione di costituzionalità sollevata dal gip di Bologna nell’ambito del processo Aemilia e nei cui atti erano confluiti i tabulati telefonici dell’ex senatore di Idea Carlo Giovanardi. L’ex ministro è indagato per minaccia a corpo politico, ...

Sondaggi - la Lega vicina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce Anche Forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...

Sondaggi Emg Acqua : crescono Lega e Forza Italia - cala il M5S - bene Anche il PD : Esaminando l’ultima rilevazione Sondaggistica del 28 febbraio 2019, effettuata dall’istituto di ricerca Emg Acqua, si evidenzierebbero alcune novità da approfondire. In premessa, specifichiamo che il seguente Sondaggio è stato rilevato mediante mixed mode (tecnica mista) su un campione probabilistico e rappresentativo di 1603 casi/2000 (soggetti dai 18 anni in su disposti su tutto il territorio nazionale), con un intervallo fiduciario delle ...

Sondaggi Swg : M5S in crescita - arretra la Lega - in leggero calo Anche Forza Italia e il PD : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale messa a punto dall’istituto Swg, datata 25 febbraio 2019, emergerebbero delle novità da approfondire. Precisiamo che la seguente rilevazione Sondaggistica è stato commissionata da Enrico Mentana per il Tg La7 ed eseguito mediante mixed mode (Cati-Cami-Cawi) su un campione stratificato, probabilistico e rappresentativo di 1500 soggetti disposti su tutto il territorio Italiano, con un margine di errore ...