Anarchici Torino | Salvini | giudici non facciano sconti 74 denunciati nel maxi corteo

Corteo Anarchici Torino - 74 denunciati. Salvini : "I giudici non facciano sconti" : Sono state oltre duemila le unità delle forze dell'ordine impiegate per cercare di contenere gli eccessi da parte della movimentazione anarchica a Torino, dove gli anarco-insurrezionalisti sono scesi in piazza con armi, caschi e passamontagna in seguito alla chiusura del centro sociale Asilo.La protestaAlla maxi mobilitazione, indetta per ieri, ha aderito l'intero Paese oltre che Francia, Grecia e Croazia. I cortei hanno preso il via da cinque ...

Corteo Anarchici - scritte choc a Torino : 23.00 "Non sparare a salve, spara a Salvini". Questa è un'altra delle scritte comparse a Torino,sul muro del cimitero monumentale, al passaggio del Corteo degli Anarchici che da ore sta attraversando la città scortato dalle forze dell'ordine. "Appendino la scorta non ti basta" e "Vieni a Torino, porta un cerino" sono altre scritte realizzate con vernice nera. Dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine, all'incrocio tra corso Novara e ...

Torino blindata per corteo Anarchici - minacce di morte a Salvini e Appendino : Sabato pomeriggio 'blindato' per Torino, attraversata in lungo e in largo da un corteo di anarchici arrivati dall'Italia e dall'estero per 'riprendersi la città'. Il bilancio, a manifestazione ancora in corso, è di quattro arresti, nove denunce e otto fogli di via da parte delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato 'il kit' completo per la guerriglia urbana: bombe carta, maschere antigas, tirapugni e coltelli, oltre ad una ...

Torino - città blindata per il corteo degli Anarchici : 4 arresti. Sui muri minacce ad Appendino : “La scorta non ti basta” : Quattro arresti, nove denunce, otto fogli di via. E poi il sequestro di bombe carta, maschere antigas, tirapugni e coltelli, oltre ad una serie di indumenti. Tutti rigorosamente di colore nero. Sabato pomeriggio ‘blindato per Torino, attraversata in lungo e in largo da un corteo di anarchici arrivati dall’Italia e dall’estero. “Torino non è questa, oggi sembra di vivere in una città sotto assedio“, protesta il vicepresidente ...

Torino - 4 arresti prima cortei Anarchici : 18.18 Quattro persone sono state arrestate dalla polizia nell'ambito dei controlli preventivi disposti in occasione della manifestazione degli anarchici a Torino di oggi pomeriggio. Si tratta di giovani tra i 24 e i 29 anni, provenienti dal Veneto, fermati sull'autostrada Milano-Torino all'altezza di Rondissone. Sulla loro auto avevano sette bombe carta, poi maschere antigas,fumogeni,guanti e passamontagna. Un quinto, dopo un controllo a Novi ...

