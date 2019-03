Amore Criminale – Quinta puntata del 31 marzo 2019 – Veronica Pivetti racconta la tragica

Amore Criminale - Matilde D’Errico a FqMagazine : “Il primo anno sono andata in ‘burnout’ - stavo malissimo. Asia Argento? È la vittima imperfetta” : E’ il 2006 quando una ricerca dell’Eures segnala che i morti in famiglia superano quelli della mafia. Un paragone che colpisce Matilde D’Errico, anima e in parte volto di una tv di servizio, che dopo ricerche e analisi propone a Rai3 una nuova trasmissione: “Lì è scattato qualcosa in me. Sapere che il mio lavoro può salvare anche una sola donna mi riempie di soddisfazione”, ci racconta mentre al montaggio coordina i ...

Amore Criminale Anticipazioni : stasera su Rai 3 la quarta puntata : La Pivetti affronterà un nuovo caso di femminicidio: Maria Tino uccisa dal compagno Massimo Bianchi.

Amore Criminale : la storia di Maria Tino - scampata a un femminicidio e uccisa dal nuovo compagno : Strappata dalle mani di un aguzzino per finire in quelle di un altro. È la tragica storia di Maria Tino, scampata alla morte con 29 coltellate per mano del suo ex marito e uccisa l'anno dopo dai tre proiettili del nuovo compagno che l'aveva sottratta alla morte la prima volta. Il delitto, avvenuto a Dragoni, in Campania, è al centro della quarta puntata di Amore criminale.Continua a leggere

Amore Criminale – Quarta puntata del 24 marzo 2019 – Veronica Pivetti racconta la tragica vicenda di Maria. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E' dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al decimo anno di programmazione

Amore Criminale : la storia di Nunzia Maiorano - massacrata a coltellate dal marito davanti al figlioletto di 5 anni : Morsi, capelli strappati, uno zigomo fracassato e 40 coltellate. Il massacro di Nunzia Maiorano, uccisa l'anno scorso dal marito Salvatore Siani è al centro della terza puntata di Amore Criminale in onda domenica 17 marzo, su Rai Tre. La donna è stata aggredita alle spalle sotto gli occhi innocenti del figlioletto e della anziana madre. Movente del delitto, avvenuto durante un banale litigio, la volontà di Nunzia di allontanare il marito da sé e ...

Amore Criminale : la storia di Federica Mangiapelo - affogata dal fidanzato perché non voleva spogliarsi : Le tenne la testa sotto l'acqua finché non smise di respirare: è agghiacciante il racconto del femminicidio di Federica Mangiapelo, la sedicenne il cui corpo senza vita è affiorato dal lago di Bracciano nel novembre del 2012. Federica fu spinta sott'acqua dal fidanzato Marco Di Muro, 23 anni, barista. La sua 'colpa' era quella di aver rifiutato di spogliarsi 'disobbedendo' alle voglie di lui. Quello di Federica Mangiapelo, ‘la ragazza del ...

Amore Criminale : la storia di Mariarca Mennella - uccisa nel sonno dall’ex con 5 coltellate : 'Amore Criminale' torna in onda domenica 3 marzo (alle 21:20) su Rai Tre con il caso di Maria Archetta Mennella (Mariarca). La giovane mamma di Torre del Greco è stata uccisa nel sonno con cinque coltellate dal suo ex marito, il pizzaiolo Antonio Ascione. L'uomo non accettava che Mariarca si fosse rifatta una vita lontano da lui e avesse un nuovo Amore.Continua a leggere

