Amici | raptus di Laura Pausini sul lato B di Ricky Martin Maria De Filippi sbotta

liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) È cosa nota,Desono molto in confidenza. Ma era difficile immaginare che lo fossero così tanto. Già, perché quanto accaduto nel serale di, in onda su Canale 5 sabato 30 marzo, ha dell'impensabile. In studio, in veste di coach, c'era infatti niente meno che