lastampa

(Di domenica 31 marzo 2019) Buona laper la 18esima edizione del Serale di, che, grazie soprattutto al ritorno di Giuliano Peparini e alla grinta dei due nuovi direttori artistici, soprattutto di Vittorio Grigolo, ...

DinolfoSilvia : RT @Almi__C: Ermal non c'è ad Amici e io sono indecisa tra : -Meglio, così non dovrò guardare un programma che non mi piace -Sarebbe stato… - Giovann22237195 : RT @LaStampa: Amici, il meglio e il peggio della prima puntata - francescanox : RT @Almi__C: Ermal non c'è ad Amici e io sono indecisa tra : -Meglio, così non dovrò guardare un programma che non mi piace -Sarebbe stato… -