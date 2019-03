Amici 18 | Mowgly eliminato nella prima puntata del Serale

Amici - replica del serale di ieri online su Witty tv : Mowgly torna a casa : Sabato 30 marzo è andato in onda in prime-time su Canale 5 il primo serale della diciottesima edizione di Amici. Dopo un paio di stagioni in cui gli ascolti non sono stati molto soddisfacenti, il talent di Maria De Filippi cerca così di tornare a primeggiare negli ascolti, puntando tutto su un cast d'eccezione, capitanato da due coach di fama internazionale come Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Nel corso della prima puntata del serale è stato ...