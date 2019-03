Amici 18 | fuori Mowgli tra le polemiche sul sistema di voto | il riassunto della 1^ serata

Briga/ Video - 'Amici è stato vivere al di fuori della realtà' - Domenica In - : Briga si racconta a Domenica In parlando dell'avventura sul palco del Festival di Sanremo e del passato ad Amici. Ecco l'intervista concessa a Mara Venier

Alessandro Casillo fuori dal serale di Amici - la verità sull'addio : 'Non posso rischiare' : Tra i misteri che animano il gossip in queste ultime ore c'è quello riguardante la sparizione del giovane Alessandro Casillo dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ad un passo dall'inizio dell'atteso serale. Chi ha seguito lo speciale di sabato scorso avrà avuto modo di notare che Alessandro non era presente tra i banchi di scuola né tanto meno il suo nome è stato pronunciato dalla redazione della trasmissione di Maria De Filippi. E i fan ...

Amici - Miguel fatto fuori dal serale? Dopo il dramma la sconvolgente proposta di Maria De Filippi : Uno dei concorrenti più amati di questa edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è sicuramente il ballerino Miguel. Però, suo malgrado, non è riuscito a conquistare la felpa verde che vale la presenza nell'attesissima puntata del serale: niente borsa di studio. Questo

Alessandro Casillo fuori dal serale di Amici : secondo l'amico si è ritirato (RUMORS) : I fan di Alessandro Casillo si chiedono che fine abbia fatto il concorrente dalla scuola di Amici 18. Ieri pomeriggio, infatti, il cantante lanciato dal baby talent 'Io Canto' non era presente in studio e il suo nome non è stato mai fatto né dalla conduttrice Maria De Filippi né dagli altri professori della scuola, che in queste settimane stanno portando avanti gli esami che serviranno a decretare i nomi degli allievi che accederanno al serale ...

Treviso - auto esce fuori strada e finisce in un fossato : Tommy muore a 19 anni - gravi gli Amici : Drammatico incidente stradale tra i comuni di Godega Sant’Urbano e Cordignano, in provincia di Treviso. Un ragazzo, Tommy Saccon, di 19 anni, è morto sul colpo e altri due amici sono in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata in un fossato.Continua a leggere

Amici - Miguel conquista il pubblico fuori dalla scuola : un gesto che commuove : Amici 18, Miguel Chavez commuove i fan: il gesto di cui parlano tutti Miguel di Amici 18 è uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Il ballerino non è ancora al Serale, ma nonostante debba ancora lottare per la felpa verde ha trovato tempo per pensare agli altri. Miguel Chavez in queste ore è protagonista […] L'articolo Amici, Miguel conquista il pubblico fuori dalla scuola: un gesto che commuove proviene da Gossip e Tv.

Retroscena Blogo : Luca Tommassini fuori da Amici - cosa è successo con De Filippi e Peparini? : In attesa di scoprire i nomi dei direttori artistici delle due squadre (sono stati forniti, negli scorsi giorni, alcuni indizi: saranno due uomini, entrambi hanno una passione per le moto e le guidano, uno dei due è sposato, l’altro no, Non sono necessariamente due cantanti, uno dei due è nato tra novembre e gennaio e l’altro tra febbraio e aprile), iniziano a circolare alcuni rumors sul dietro le quinte del serale di Amici 18, al via su ...

Amici eliminato Mowgly? Bloccato dalla Celentano : “Ti sbatto fuori” : Mowgly eliminato da Amici 18? Alessandra Celentano furiosa Mowgly rischia grosso. Ha superato il limite. E Alessandra Celentano non sa più cosa fare per fargli capire che deve seguire tutte le sue indicazioni. Ancora una volta Mowgly ha avuto qualcosa da ridire sulle coreografie assegnate dalla Maestra: quest’ultima vuole che si cimenti in una di […] L'articolo Amici eliminato Mowgly? Bloccato dalla Celentano: “Ti sbatto ...

Amici - il dramma di Miguel Chavez : brutalmente fatto fuori - le parole con cui Veronica Peparini lo rovina : Ombre nerissime su Miguel Chavez, ballerino di Amici di Maria De Filippi. Per certo il ballerino che più di tutti si è impegnato in questa edizione del talent-show di Canale 5. Ma non basta. Secondo le indiscrezioni, Chavez verrà escluso dal serale di Amici. La sentenza è di Veronica Peparini, che g

Amici di Maria De Filippi - Alessandro Casillo fuori? Momento difficile per il cantante : Alessandro Casillo litiga con Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi Litigi a non finire ad Amici di Maria De Filippi oggi. Non sappiamo come si metteranno le cose per Alessandro Casillo ma dopo la puntata appena andata in onda non siamo sicurissimi che riesca ad arrivare al Serale: Alessandro infatti sembra non avere […] L'articolo Amici di Maria De Filippi, Alessandro Casillo fuori? Momento difficile per il cantante proviene da Gossip e ...

Amici - il clamoroso aneddoto di Jonathan Kashanian : "Sono stato fatto fuori da Maria De Filippi in persona" : Sedici anni dopo, emerge una succulenta verità su Amici di Maria De Filippi. Era infatti il 2003 quando la conduttrice in persona scartò dal talent di Canale 5 un nome che sarebbe poi diventato molto noto. Si tratta di Jonathan Kashanian, il trionfatore della quinta edizione del Grande Fratello cond

Alessandro Casillo fuori da Amici 18 : “Ci rifaremo - siete grandiosi” : Amici 18 news, Alessandro Casillo a un soffio da Serale Alessandro Casillo è tra i cantanti più amati di Amici 18. Non dai professori (che gli danno sempre voti piuttosto bassi), ma dal pubblico a casa. Grazie a Io Canto e a Sanremo, è risucito a creare una compatta fanbase, come ha più volte sottolineato Rudy […] L'articolo Alessandro Casillo fuori da Amici 18: “Ci rifaremo, siete grandiosi” proviene da Gossip e Tv.

Serale Amici 2019 - Mowgly fuori per colpa della Celentano? “Non ce la faccio più” : Mowgly al Serale di Amici 18? Alessandra Celentano non lo vuole (e il suo voto è indispensabile) Non ha più altri modi per spiegarlo: Alessandra Celentano non vuole Mowgly al Serale di Amici 2019. Non lo ritiene dotato di versatilità e questa, per lei, è una qualità che non può mancare nei ballerini che accederanno […] L'articolo Serale Amici 2019, Mowgly fuori per colpa della Celentano? “Non ce la faccio più” proviene da ...