Amici 18 | debutto sottotono per i cantanti Alberto superstar ma le vere sorprese sono

(Di domenica 31 marzo 2019) Il Serale della prima puntata della 18esima edizione di “di Maria De Filippi” si conclude con una certezza tra iè la. Scaletta alla mano il tenore si è esibito cinque volte (da solo o in duetto), tre volte Tish e Giordana, una sola volta Mameli, Alvis e Jefeo. Infine Ludovica ha sfiorato l’eliminazione contro il ballerino Mowgly, riuscendo però a batterlo. La cantante si è esibita due volte (se escludiamo le performance extra della fase finale della sfida).Il vero banco di prova per un cantante è sempre la dimensione Live e quest’anno ad “” è stata garantita dalla presenza di 30 giovani musicisti, diretti dal Maestro 28enne Marco Vito. Ci si aspettava molto daiarrivati alla Fase Serale. Eppure qualcosa è andato storto. Probabilmente per la scelta delle canzoni o ancora di più a causa di qualche imprecisione, dovuta non solo ...

