Ambiente | “Preoccupante aumento d’incendi nei nostri boschi | la grande siccità ne

(Di domenica 31 marzo 2019) “In pieno inverno l’Italia ha subito una quantità d’incendi impressionante. Dal 1 gennaio al 30 marzo 2019 sono stati 101 gli incendi censiti dal sistema di monitoraggio europeo EFFIS, nello stesso periodo del 2018 erano 7 , che hanno bruciato 3400 ettari die macchia“: lo denuncia il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. “Lache sta investendo l’Italia ha favorito l’avanzata degli incendi che sono nella maggioranza dolosi, costringendo i Canadair a oltre 1000 lanci“. “Nel nord Italia nei primi mesi del 2019 mai cosa poca pioggia era caduta – prosegue l’esponente dei Verdi – e per trovare una situazione simile bisogna andare indietro nel tempo fino al 1800 secondo il Cnr“. “In Piemonte manca l’85% di pioggia, mentre il livello del fiume Po’ è sceso di 5,5 ...

