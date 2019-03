Ambiente | Ministro Costa | “Iniziare il percorso verso la green economy”

meteoweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) “Dobbiamo tendereun paradigma che guardi alla ‘economy’. Siamo il Paese con la tecnologia migliore per la ‘economy’ e Confindustria certifica che l’84% delle aziende italiane è disposta a spendere in ‘economy’, e il 25% già ci spende. Vuol dire che siamo un Paese pronto. Siamo un Paese che esporta tecnologia ambientale, ma ha difficoltà a svilupparlo nel proprio Paese. Ecco il momento per aprire finalmente. Si può fare tutela dell’e produzione perché le due cose si sovrappongono. Per essere chiari tutti i più grossi studiosi ci dicono che per ogni miliardo di euro speso per il carbonfossile, si producono mediamente 5000 posti di lavoro, per ogni miliardo speso per le energie rinnovabili si producono 15 mila posti di lavoro. Dobbiamo dunque iniziare questoche punti alla ‘...

holmersheratan : @beppe_grillo Ho fatto due domande al ministro dell’ambiente la prima sulle colonnina per ricarica auto elettrica.… - ASmerilli : Ministro #costa al #fnecfestival: per il 90% dei giovani italiani le priorità sono lavoro e ambiente - bccyoung : #FNEC #festivalnazionaledelleconomiacivile #firenze #economia #ambiente Oggi al Festival Dell'Economia Civile Fac… -