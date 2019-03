ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) D’ora in poi 600mila malati diin Italia potranno contare su uno strumento in più studiato per loro. Sta infatti per partire ilperper malati die di altre forme di demenza (Omad),da Cepas, istituto italiano leader nella certificazione delle competenze e della formazione. A promuovere l’iniziativa l’associazione SOSche, assieme a Cepas, ha studiato un perdi formazione da 40 ore diviso in quattro appuntamenti (9,10,16 e 17 maggio, iscrizioni fino a fine aprile).Le lezioni si terranno all’Istituto Serafico die saranno tenute da una selezionata equipe di professionisti: medici, avvocati e psicologi che tratteranno il tema della gestione del malato dia tutto tondo. Inoltre, per chi in passato ha già frequentato unOmad sull’argomento, sarà possibile ottenere il ...

TutteLeNotizie : Alzheimer, a Roma il primo corso certificato per Operatori specializzati nell’assistenza di… - fattoquotidiano : Alzheimer, a Roma il primo corso certificato per Operatori specializzati nell’assistenza di malati di demenza - alzheimer_roma : NOTIZIE DA VITERBO -