Altro incendio ad Arosio Il terzo in poche ore

A Roma c’è stato un Altro incendio in un centro di trattamento dei rifiuti di proprietà di Ama : A Rocca Cencia, una frazione di Roma, c’è stato un incendio in un centro di trattamento dei rifiuti di proprietà di Ama, l’azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti a Roma. Secondo i dipendenti del centro, l’incendio si è sviluppato intorno

San Ferdinando - incendio nella tendopoli. Muore un Altro migrante : Nuova tragedia a San Ferdinando, Reggio Calabria, . Un uomo, è morto in un incendio che si è sviluppato alle 5,30 di questa mattina nella nuova tendopoli dove sono alloggiati oltre ottocento migranti. ...

Il forte vento alimenta un Altro incendio : Un altro rogo in Valdarno, in pieno inverno. Scoppiato anche grazie alla stagione siccitosa e alimentato dal forte vento. Sul posto i vigili del fuoco del comando aretino e volontari in aiuto. Le ...

Un Altro incendio e un altro morto nella baraccopoli di San Ferdinando : Ancora un incendio nella baraccopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, nel Reggino, e ancora un morto. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine di braccianti impegnati nelle campagne del comprensorio sono divampate le fiamme. Venti baracche ridotte in cenere in pochi minuti e quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno trovato il corpo carbonizzato di uno degli occupanti. Si tratta di ...

Un Altro incendio nella Terra dei Fuochi : capannone in fiamme a Casoria - è allarme bomba ambientale : allarme inquinamento a Casoria per un vasto incendio sviluppatosi poco prima delle 7 sulla strada statale Sannitica. Il rogo sta distruggendo un capannone industriale alla periferia di...

